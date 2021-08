Hezbolá dice que los últimos enfrentamientos con Israel son "muy peligrosos" y recalca que "responderá" a todo ataque

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, ha destacado este sábado que los enfrentamientos de los últimos días en la frontera con Israel son un "suceso muy peligroso", si bien ha advertido de que el grupo "responderá" a cualquier ataque israelí contra territorio libanés.

Hezbolá disparó el viernes cerca de 20 proyectiles contra territorio israelí en lo que describió como un acto respuesta a un bombardeo lanzado el jueves por el país vecino horas después del lanzamiento de proyectiles por parte supuestamente de una milicia palestina.

"Lo que ha pasado en los últimos días es un suceso muy peligroso que no tenía lugar desde hace 15 años", ha manifestado en un discurso televisado, en el que ha resaltado que el grupo "trasladó un mensaje" con el lanzamiento de proyectiles "contra zonas no pobladas en las Granjas de Shebaa".

"Esta respuesta es alta y clara. Ellos bombardean zonas abiertas y nosotros bombardeamos zonas abiertas. Responderemos de forma apropiada y proporcionada", ha subrayado, antes de pedir a Israel que "no cometa errores de cálculos".

En este sentido, ha destacado que "la responsabilidad está clara y es proteger a la población", al tiempo que ha argüido que "la mayor estupidez que podría cometer el enemigo israelí es entrar en una nueva guerra con Líbano", según ha informado la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá.

"Lo que impide que el enemigo israelí lance bombardeos en Líbano es su miedo a un gran enfrentamiento con la resistencia", ha dicho. "El enemigo está hoy más preocupado que nunca sobre su existencia por lo que pasa en Palestina y el eje de resistencia", ha argumentado.

Asimismo, ha criticado que "algunos grupos en Líbano están ayudando al enemigo, lo sepan o no, para lograr su objetivo de desarmar a la resistencia", al tiempo que ha recalcado que los bombardeos israelíes contra posiciones del grupo "no han logrado su objetivo".

Nasralá ha recomendado además a Israel que "no apueste por los desacuerdos en Líbano en torno a la resistencia, porque no son nuevos". "No buscamos una guerra, pero estamos preparados para ella y no la tememos", ha apuntado, tal y como ha recogido el portal libanés de noticias Naharnet.

Israel y Líbano están técnicamente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas. La frontera terrestre ha sido escenario de tensiones durante los últimos meses, en parte por la ausencia de un acuerdo para su demarcación, mientras que ambos países han iniciado contactos indirectos para delimitar su frontera marítima.