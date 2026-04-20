Hezbolá rechaza las "acusaciones falsas" de Siria sobre la detención de una célula supuestamente vinculada al grupo

Archivo - Milicianos de Hezbolá en Beirut, Líbano (archivo) - Marwan Naamani/dpa - Archivo

El partido-milicia asegura que "no cuenta con presencia ni actividad operativa" en territorio sirio tras la caída de Al Assad

Beirut condena los "intentos de desestabilizar" el país vecino y rechaza la implicación de "cualquier libanés" en ellos

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií Hezbolá ha rechazado las "acusaciones falsas e inventadas" de las autoridades de Siria y ha afirmado que "no cuenta con presencia ni actividad operativa" en el país, después de que Damasco anunciara el domingo la desarticulación de una célula supuestamente vinculada con el grupo.

El grupo ha negado "firmemente" cualquier lazo con los detenidos y ha destacado que Hezbolá "ha afirmado de forma consistente que no mantiene presencia alguna en Siria ni participa en ninguna actividad allí, independientemente de su naturaleza", según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar.

Así, ha mostrado su "preocupación" por lo que describe como "un patrón recurrente de vincular al grupo con cada incidente de inseguridad en Siria", al tiempo que ha alertado de "un esfuerzo deliberado por distorsionar la imagen de la resistencia y socavar su función principal", que ha descrito como "hacer frente a la agresión israelí en defensa de Líbano y su pueblo".

Por su parte, el Gobierno libanés ha condenado los "intentos de desestabilizar y atentar contra el orden público" en el país vecino, y ha mostrado su "solidaridad con la República Árabe Siria", en un comunicado difundido en redes sociales por su Ministerio de Exteriores.

La cartera diplomática ha manifestado, asimismo, "su rechazo absoluto a la implicación de cualquier libanés en la ofensa a la seguridad de Siria y la integridad de sus territorios".

El Ministerio del Interior sirio afirmó el domingo que había desarticulado un "complot de sabotaje orquestado por una célula vinculada a la milicia terrorista Hezbolá". "El complot buscaba desestabilizar la región", dijo en un comunicado, antes de asegurar que los sospechosos "camuflaron un vehículo civil para ocultar equipamiento usado para el lanzamiento de cohetes".

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) --cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición--, han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra Hezbolá, aliado del expresidente.