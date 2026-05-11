Histórico plan de 2.400 becas para ecuatorianos en España

La Embajadora Wilma Andrade analiza en una entrevista exclusiva los retos de la comunidad migrante y la alianza estratégica con Carlos Benedito Ramos, Director de Relaciones Internacionales de Formato Educativo. - CEDIDA

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un salto a la excelencia profesional de la mano de la Embajada de Ecuador en España y Formato Educativo.

En un encuentro institucional de gran calado celebrado en la sede de la Embajada del Ecuador en España, se ha presentado oficialmente uno de los programas de cooperación educativa más ambiciosos de los últimos años.

La Embajadora Wilma Andrade recibió a Carlos Benedito Ramos, Director de Relaciones Internacionales de Formato Educativo escuela de negocios, para desglosar un plan de ayudas que busca impactar directamente en la vida de más de 2.400 ciudadanos ecuatorianos residentes en territorio español.

La Embajadora, firme defensora de que la formación es el único camino hacia el progreso sostenible, subrayó que este convenio nace de la necesidad de dotar de herramientas de alta gestión a una comunidad que ya destaca por su esfuerzo y su espíritu emprendedor.

Becas de Especialización:

El motor del cambio El programa, diseñado minuciosamente por la Embajada y Formato Educativo, se divide en dos ejes de actuación urgentes para los ecuatorianos residentes en España:

1. 2.200 Becas para Maestrías y Especialización: Un paquete masivo de formación online que permite a los profesionales ecuatorianos escalar en sus sectores laborales sin abandonar sus puestos de trabajo actuales.

Acceso a inscripciones: https://www.formatoedu.com/inscripciones-becaecuador/

2. 200 Becas "Mujer Ecuatoriana": Como parte del compromiso vital de la Embajadora con la equidad de género, se han habilitado 200 becas adicionales exclusivas para mujeres ecuatorianas residentes en España (requisito: cuenta corriente en España).

Acceso a inscripciones: https://www.formatoedu.com/inscripciones-becaecuador-mujer/

Una trayectoria marcada por el servicio y la alianza con Daniel Noboa Durante la entrevista con Carlos Benedito Ramos, la Embajadora Wilma Andrade hizo un recorrido por su faceta más personal, recordando cómo su infancia recorriendo las provincias de Ecuador junto a su padre sembró en ella un patriotismo inquebrantable.

Su vocación social, forjada desde su juventud en el apoyo a mujeres vulnerables, la llevó a una carrera política brillante: desde la concejalía hasta ser la vicealcaldesa más votada de Quito. Un punto clave de la conversación fue su relación profesional con el actual Presidente del Ecuador, Daniel Noboa.

La Embajadora recordó con orgullo su etapa compartida en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, bajo el liderazgo de Noboa, donde trabajaron en la aprobación de 34 leyes fundamentales para el desarrollo del país. "Esa misma eficiencia y visión transformadora que compartí con el Presidente Daniel Noboa es la que hoy guía esta Embajada.

No estamos aquí para una gestión tradicional, sino para generar oportunidades reales y tangibles", enfatizó la Embajadora. Ecuador: Potencia emprendedora en suelo español La Embajadora compartió datos reveladores: el 60% del empleo formal en Ecuador proviene del emprendimiento. Esta "garra", como ella la define, se refleja en la diáspora ecuatoriana en España, que ha pasado de cubrir servicios básicos a liderar sectores agrícolas, logísticos y gastronómicos.

"Nuestra comunidad en España es un ejemplo de resiliencia. Con estas becas de Formato Educativo, queremos que ese esfuerzo se traduzca en títulos, en mejores sueldos y en el liderazgo de grandes proyectos. El talento ya lo tienen; nosotros ponemos la oportunidad", concluyó la Embajadora ante Carlos Benedito Ramos.

La entrevista completa, grabada íntegramente en las instalaciones de la Embajada, ya está disponible en YouTube para todos aquellos interesados en transformar su carrera profesional.

Entrevista a la Embajadora de Ecuador en España, Wilma Andrade. - YouTube