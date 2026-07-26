Honduras.- AMP.- Juan Orlando Hernández regresa a Honduras tras el indulto de Trump a su condena por narcotráfico

Archivo - Juan Orlando Hernández, pressidente de Honduras - RAFAEL OCHOA / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández ha regresado este domingo a su país tras un periplo de más de cuatro años desde su extradición a Estados Unidos, posterior condena a 45 años de cárcel por narcotráfico y, finalmente, el indulto que recibió a finales del año pasado de manos del presidente Donald Trump.

La sentencia, emitida en junio de 2024 tras su detención dos años antes, probó sus vínculos con los cárteles de la droga para facilitar el traslado de hasta 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos.

En particular, se constató su relación con ilustres del narcotráfico como el capo mexicano de la droga Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado su campaña presidencial de 2014 a cambio de evitar su extradición.

Trump acabó ordenando su liberación tras asegurar que había sido tratado de manera injusta en un nuevo gesto a la derecha latinoamericana, que contaba con Hernández como uno de sus exponentes, a pesar de que la Fiscalía de EEUU acusó al expresidente en su momento de dirigir un verdadero narcoestado a sus pies.

Hernández ha llegado a las 08.40 de la mañana a través del aeropuerto internacional de Palmerola, en Comayagua, a bordo de un avión privado.

Tras rezar unos instantes de rodillas sobre la pista de aterrizaje y entregar su documentacion a Aduanas, el exmandatario se limitó a hacer unas breves declaraciones en las que declaró su alegría por volver a su país. "Sabía que iba regresar, pero no sabía que sería así, estoy agradecido con Dios", ha señalado en comentarios recogidos por los medios nacionales.

ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN

Las desventuras del expresidente no han terminado. Primero, deberá responder en los tribunales de justicia hondureños a una acusación en su contra por supuesta corrupción.

El exgobernante fue acusado 'in absentia' por la Fiscalía del Estado el 11 de octubre de 2023 por los delitos de lavado de activos y fraude contra el Estado debido al supuesto desvío de más de 62 millones de lempiras (unos dos millones de euros) para su campaña política en 2013 cuando aspiraba por primera vez a la Presidencia.

La apoderada legal del expresidente, Anguie Colindres Sánchez, ha asegurado a la cadena CNN que su cliente se va a declarar inocente de los cargos en su contra. "Se declara inocente y prueba de eso es la predisposición de someterse a la justicia. Fue él mismo quien manifestó su interés de presentarse voluntariamente a los órganos de justicia", declaró Colindres Sánchez.