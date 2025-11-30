Honduras.- AMP.- La oficialista Moncada y el conservador Nasralla votan en las elecciones presidenciales de Honduras

Archivo - (211129) -- TEGUCIGALPA, Nov. 29, 2021 (Xinhua) -- A citizen votes at a polling station in Tegucigalpa, Honduras, Nov. 28, 2021. Hondurans headed to the polls on Sunday morning to elect the president as well as legislators and mayors, the Nati - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oficialista Rixi Moncada (izquierda) y el aspirante conservador Salvador Nasralla han ejercido ya su derecho al voto en las elecciones generales que se celebran este domingo en Honduras y en las que se elige, además del jefe del Estado, a diputados y alcaldes. Resta por votar el ultraderechista Nasry Asfura.

"Yo ya soy ganadora. Nosotros ya estamos victoriosos. Nosotros sobrevivimos a las armas de 2009, al fraude de 2013 y 2017, derrotamos a la dictadura en 2021 con Xiomara (Castro) y hoy el pueblo va a seguir marcando la ruta", ha declarado Moncada desde el centro de votación de la colonia Centroamérica Oeste de Tegucigalpa.

"El pueblo debe aprovechar la fiesta cívica. En los 18 departamentos todo es pacífico. Hay que poner atención en cómo se desarrolla el proceso", ha añadido.

Por su parte, Nasralla ha hecho un llamamiento a la participación y ha defendido su candidatura por se la que se centra en mejorar la vida de la población. "Sé que ustedes quieren una mejor calidad de vida para ustedes y su familia y yo vengo a darles eso. Mi propósito fundamental es dar empleo", ha resaltado.

Además, Nasralla ha advertido de posibles irregularidades. "Quedó demostrado que aquí los que quieren hacer fraude son otros. Yo soy la persona que trae los votos", ha resaltado.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) ha declarado formalmente el inicio de la jornada de votación a las 7.00 horas (14.00 horas en la España peninsular) tras un acto con la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y el consejero propietario Marlon Ochoa. Las urnas estarán abiertas hasta las 17.00 horas (0.00 horas en la España peninsular).

AUSENCIA DE LA CONSEJERA LÓPEZ-OSORIO

Destaca en el acto la ausencia de una de las consejeras del CNE, Cossette López-Osorio, quien ha denunciado amenazas y la presencia de simpatizantes del oficialista Partido Libre Refundación (PLR) en el colegio electoral elegido para la inauguración del voto.

"Por recomendación de seguridad y para no comprometer mi integridad, no asistiré al acto inaugural de la jornada electoral. Proteger mi vida y la de mi familia no es un acto de temor: es un acto de responsabilidad", ha explicado en su cuenta en X.

Más de seis millones de hondureños están convocados a elegir al próximo jefe del Estado, a 128 diputados titulares y 128 suplentes del Congreso Nacional, 20 diputados titulares y 20 suplentes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2.168 regidores.

La agitada campaña ha estado marcada por las acusaciones de fraude electoral en un país históricamente golpeado por la corrupción y el narcotráfico, así como por la injerencia del presidente de EEUU, Donald Trump, que se ha manifestado públicamente a favor del candidato ultraderehista Asfura y anunciado su intención de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.

La legislación electoral de hondureña no contempla la figura de la segunda vuelta, por lo que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos será el próximo inquilino del Palacio José Cecilio del Valle, la sede presidencial.