Xiomara Castro denuncia la injerencia de Trump en las presidenciales y exige "conteo de todos los votos"

Archivo - La presidenta de Honduras, Xiomara Castro - Europa Press/Contacto/Milo Espinoza - Archivo

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, ha denunciado este sábado la injerencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en el proceso electoral del país y le ha convocado a una "audiencia o llamada directa", al tiempo que ha exigido --vía decreto legislativo-- el recuento de "todos los votos", en medio de las tensiones en el país latinoamericano derivadas del proceso electoral, que estuvo marcado por denuncias de fraude.

Castro ha enumerado en una publicación en su cuenta de X los motivos por los que ha ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) el conteo de "todos" los votos y actas de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre. La defensa de la soberanía de Honduras y el cumplimiento de su Constitución encabezan el listado.

A estos principios, ha sumado las 4.774 actas no contadas en el escrutinio y las 292 impugnaciones --inconsistencias, urnas infladas, fraude y compra de votos, entre otros-- que continúan sin resolver por el CNE, organismo cuyo "cinismo institucional" ha "cerrado el paso a la verdad electoral y sepultado la voluntad popular", sumiendo a "más de un millón de electores en un estado de indefensión".

"Pueblo hondureño: Lo que ocurre no es una crisis de leyes, es una crisis de ética, de moral y de valentía democrática y republicana. Es el abandono del deber de construir patria sobre el principio más sagrado: la independencia nacional y el voto del pueblo", ha expresado la mandataria antes de subrayar su "apego irrestricto a la voluntad del votante y a la soberanía de Honduras" y su "respeto (a) la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia".

Antes de concluir su mensaje, Castro ha vuelto a poner el foco en el rol que la Administración Trump ha desempeñado a lo largo del proceso electoral, haciendo especial hincapié en "sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry Asfura", candidato del Partido Nacional, declarado ganador de las elecciones del 30 de noviembre por el CNE.

Así, ha desdeñado las "falsas informaciones" difundidas desde la Casa Blanca y ha invitado formalmente al presidente estadounidense a "una audiencia o llamada directa, para abordar con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia la situación electoral de Honduras".

Estas declaraciones llegan un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) expresara este viernes su preocupación por el actual panorama en el país caribeño que Xiomara Castro dirigirá hasta el próximo 27 de enero, "ni un día más, ni un día menos", fecha en la que está previsto que inicie su mandato Asfura.

OCHO PAÍSES RECHAZAN EL DECRETO DE CASTRO

El pronunciamiento de la presidenta hondureña ha suscitado el recelo de los gobiernos de hasta otros ocho países latinoamericanos --a saber: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana-- que han manifestado en una nota conjunta su "firme rechazo" al decreto de Xiomara Castro.

Los países firmantes han subrayado que la orden de un nuevo recuento general no solo "desconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral", sino que además "afecta la institucionalidad democrática" del país centroamericano.

En la misma línea, han repudiado la violencia política ejercida contra la oposición y los repetidos intentos de la Administración de "alterar el resultado expresado en las urnas por el pueblo hondureño", instando "a todas las fuerzas políticas hondureñas a respetar el orden democrático, garantizar una transición pacífica y privilegiar el diálogo".

"Confiamos en que el pueblo hondureño sabrá defender los valores de libertad y democracia", continúa el citado comunicado, utilizado por los ocho Estados firmantes para reafirmar su "reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente sobre los resultados oficiales que declararon a Nasry Asfura presidente electo de la República de Honduras".

El pasado 24 de diciembre, el Centro Nacional Electoral de Honduras declaró a Asfura ganador de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre en el país centroamericano en un clima de tensión por las denuncias de fraude de otros aspirantes a la Presidencia hondureña.

El aspirante respaldado por Donald Trump habría recabado 1.479.748 votos "válidos", según recoge en su nota el ente electoral tras un escrutinio del 97,86 por ciento. En otras palabras, los resultados "que arroja el sistema" daban la victoria al candidato del Partido Nacional, con un 40,27 por ciento de los votos, por delante de Nasralla, quien habría obtenido un 39,53 por ciento de los sufragios, y de la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, que cosecharía un 19,19 por ciento.