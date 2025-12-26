Asfura, tras ganar las presidenciales de Honduras: "les extiendo mi mano para caminar juntos"

Archivo - El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura - Europa Press/Contacto/Camilo Freedman - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, ha señalado este jueves en un mensaje dirigido a los hondureños que "les extiendo mi mano para caminar juntos" durante la que será su primera vez al frente del país centroamericano, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le diera la victoria con un 40,27 por ciento de los votos.

"Con profunda gratitud y asumiendo el honor de poder servirles, les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras. No les voy a fallar", ha prometido en un mensaje en vídeo.

El líder del Partido Nacional de Honduras ha emplazado a sus conciudadanos a "reconocernos como lo que somos, una sola familia hondureña", aludiendo a la Navidad, que "es tiempo de reconciliación, de unidad, y de paz".

"Honduras, en Nochebuena celebramos el nacimiento de Jesús, el príncipe de la paz, y su llegada nos recuerda que el amor es más poderoso que cualquier división. Que esta Navidad nos encuentre más humanos y más hermanos. Dios los bendiga y bendiga a Dios la pródiga tierra en que nací", ha declarado.

El que fuera alcalde de Tegucigalpa ha cosechado el 40,27 por ciento de los votos, por delante del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, que ha obtenido un 39,53 por ciento de los apoyos, de acuerdo a los datos difundidos por el CNE.

Tanto Nasralla como la candidata oficialista, Rixi Moncada, quien ha quedado en tercer lugar con un 19,19 por ciento de las papeletas, han denunciado que el ente electoral ha cometido fraude electoral, en línea con los deseos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha manifestado en repetidas ocasiones su apoyo a Asfura, por lo que ha sido acusado de injerencia.

El CNE ha difundido los resultados oficiales con un escrutinio del 97,86 por ciento y ha precisado que más del 1.5 por ciento del total de actas presentan "inconsistencias".