Asfura pide una revisión televisada de las actas de las elecciones presidenciales de Honduras

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato presidencial ultraderechista hondureño Nasry Asfura ha defendido la necesidad de un recuento público y televisado de los votos de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre después de los retrasos y denuncias de irregularidades en un proceso que sitúa a Asfura muy igualado con el candidato conservador Salvador Nasralla.

"Pido que la revisión de las actas con inconsistencia que hará el CNE (Consejo Nacional Electoral) sea televisado y transmitido públicamente. Que también haya presencia de la sociedad civil, las iglesias, los medios de comunicación y organismos internacionales", ha apuntado Asfura en su cuenta en la red social X.

Asfura ha emplazado a permitir que los interventores de los tres principales partidos políticos puedan hacer "su trabajo en base a ley para que no haya duda de los resultados y que el próximo gobierno trabaje en paz y tranquilidad por Honduras". El candidato ha asegurado estar "tranquilo y sereno". "Dios bendiga a Honduras", ha remachado.

El mensaje de Asfura ha sido publicado mientras el CNE se prepara para iniciar la revisión de las 2.773 actas que presentan incoherencias, un procedimiento clave para dilucidar el resultado de los comicios, en los que el candidato más votado se convierte automáticamente en presidente electo del país.

Los datos oficiales publicados sitúan a Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante de Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento) una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.