Las autoridades electorales de Honduras reanudan el escrutinio

Archivo - Votantes hacen fila para emitir su voto en un colegio electoral durante las elecciones generales celebradas en Tegucigalpa, capital de Honduras - Europa Press/Contacto/David de la Paz

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades electorales de Honduras han anunciado este domingo la reanudación de la transmisión de resultados, una semana después de que se celebraran los comicios y tras dos jornadas en las que el escrutinio oficial no se ha movido, desembocando en denuncias por parte del Partido Liberal y del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) por irregularidades en una votación que, por el momento, lidera el candidato del Partido Nacional, el ultraderechista Nasry Asfura.

"Se ha resuelto reiniciar de inmediato la divulgación de resultados, sin más dilación", ha anunciado la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, vinculada al Partido Liberal, en una rueda de prensa en la que sólo ha estado acompañada por la consejera Cossette López-Osorio, ligada al Partido Nacional.

En una semana marcada por los parones y problemas en el recuento que el pasado miércoles llevaron a la propia Hall a señalar a la empresa responsable y convocar una reunión de emergencia, en esta ocasión la presidenta rotatoria del organismo ha defendido la papeletea electoral y el acta de cierre como el tándem "que realmente legitima la voluntad soberana", más allá de herramientas tecnológicas que no son "el núcleo esencial".

De este modo, "habiendo transcurrido con normalidad, una votación masiva y pacífica, en las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre de 2025, se encuentra plasmada la voluntad popular del pueblo hondureño", Hall ha considerado prioritario "implementar medidas indispensables para facilitar la divulgación" de los datos electorales que no han sido trasladados al sistema hasta el momento.

Con todo, la responsable del CNE ha reconocido "los problemas que se han presentado" y ha anunciado "medidas correctivas", así como una auditoría externa posterior. En esa línea, Osorio-López ha destacado que, desde que "se detectaron las primeras fallas técnicas", se han emprendido múltiples aciones como sesiones plenarias y pruebas técnicas.

"Se han realizado muchos esfuerzos por lograr un consenso dentro del Pleno de Consejeros que permitan garantizar transparencia, confiabilidad, objetividad y fidelidad de los datos, sobre una base común derivada del acceso equitativo de la información trasladada por las empresas y las respectivas comisiones de seguimiento", ha manifestado.

LIBRE RECHAZARÁ LOS RESULTADOS

Pese a ello, el tercer consejero, Marlon Ochoa, designado por el oficialismo, no ha participado de la cita del órgano con los medios y tampoco de la votación que ha dado en la decisión de reanudar el recuento. Su ausencia, dos días después de acusar a Hall y Osorio-López de haber propuesto un sistema "diseñado para ejecutar un fraude electoral", ha coincidido con una rueda de prensa de la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, en la que la candidata presidencial ha anunciado que su formación no reconocerá los resultados electorales.

"Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción de Donald Trump y la oligarquía aliada que embistieron al pueblo con un golpe electoral", ha asegurado Moncada, según ha recogido el diario 'El Heraldo', en un discurso en el que ha denunciado "inconsistencias" en más del 95 por ciento de las actas y ha rechazado las interrupciones ocurridas en el escrutinio.

Asimismo, ha afirmado que LIBRE "desautoriza a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en transición gubernamental con los enemigos del pueblo, autores de este golpe electoral en curso".

"Aquí nadie se rinde, no al golpe electoral, no a la injerencia", ha reclamado en una comparecencia en la que también ha convocado a su militancia y a la población hondureña a movilizarse el próximo sábado para defender "la dignidad nacional".

Según los últimos datos, con el 88,02 por ciento de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, sigue encabezando el recuento con 1.132.321 votos (40,19 por ciento), mientras que Nasralla, del también conservador Partido Liberal, suma 1.112.570 (39,49 por ciento), según los resultados oficiales preliminares del Consejo Nacional Electoral del país, en medio de constantes parones durante el conteo.