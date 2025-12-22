EEUU amenaza con "consecuencias" a quien obstruya el escrutinio de las presidenciales de Honduras

Archivo - Acto del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras - CNE HONDURAS - Archivo

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado norteamericano ha emplazado este lunes a las autoridades de Honduras a concluir el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre y ha advertido de "consecuencias" contra quienes obstaculicen el trabajo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"Es imperativo que los responsables cumplan con sus obligaciones a tiempo para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales. Cualquiera que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE tendrá consecuencias", ha apuntado la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en un mensaje publicado en X.

Washington considera "profundamente problemático" que haya "ciertos partidos y candidatos que siguen dificultando el proceso electoral". "El pueblo hondureño ha esperado bastante. Se merecen un proceso en tiempo, transparente y creíble", ha señalado.

En la misma línea, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, ha realizado este lunes un llamado "urgente" a las autoridades electorales para que concluyan "lo antes posible".

"La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos hace un llamado urgente a las autoridades electorales de Honduras para que concluyan el escrutinio lo antes posible, en estricto apego a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales", ha apuntado la organización en un comunicado publicado en X.

El organismo americano recuerda que las autoridades electorales tienen la "obligación constitucional" de certificar el resultado de las elecciones antes del 30 de diciembre, "asegurando que se respete plenamente la voluntad del pueblo hondureño de elegir a quién ocupará la Presidencia".

Asimismo, Ramdin ha instado a todos los actores políticos a actuar con "responsabilidad y respeto por la voluntad popular, garantizando la estabilidad y la paz para toda la ciudadanía en todo el país".

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) ha comenzado el escrutinio de cerca de 2.800 actas con inconsistencias de los comicios y en su página oficial informa de los resultados con el 96,33 por ciento del escrutinio que sitúan en ventaja al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura (39,27 por ciento de los votos), por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal (38,2 por ciento).

El escrutinio está teniendo lugar en el Centro Logístico Electoral (CLE), instalado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa, capital de Honduras, y ante la presencia de observadores nacionales e internacionales.