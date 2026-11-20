El presidente de Honduras, Nasry Asfura, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth - PETE HEGSETH EN X

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha firmado junto al presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, un memorando de entendimiento sobre ciberseguridad y una declaración conjunta de defensa.

"Señor presidente, en nombre del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump, el Departamento de Defensa se enorgullece de estar junto a Honduras", ha manifestado Hegseth en un acto con el mandatario hondureño antes de proceder a la firma de los documentos.

El primero, un memorando de entendimiento sobre ciberdefensa, "fortalecerá nuestra capacidad para proteger sistemas críticos, compartir información sobre ciberamenazas y reforzar la ciberdefensa de sus Fuerzas Armadas", ha declarado el jefe del Pentágono.

"Asimismo, nos enorgullece firmar hoy una Declaración Conjunta sobre Áreas de Defensa Nacional", ha agregado, hilando dicha declaración con las restricciones fronterizas establecidas por la Administración Trump para "reducir los cruces fronterizos ilegales a sus niveles más bajos en 70 años". En este sentido, ha agradecido a Asfura "su compromiso", destacando que "la seguridad fronteriza es seguridad nacional".

APLAUDE LAS MEDIDAS EN YORITO TRAS LOS ATAQUES DEL MIÉRCOLES

Por otra parte, Hegseth también ha aludido a la muerte de doce personas el miércoles en una serie de ataques armados registrados en una zona montañosa del municipio de Yorito, en el departamento de Yoro (norte de Honduras).

"Quiero que sepan que mi esposa, mi familia y yo estamos orando por las familias de las víctimas", ha expresado, asegurando hallar "consuelo" en el despliegue de "más de 500 agentes de Policía y soldados para dar caza a los salvajes conocidos como Cártel del Diablo".

Sus palabras a este respecto han llegado después de que la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad hondureña haya decretado "medidas excepcionales de control, vigilancia y recuperación territorial". Estas incluyen la restricción temporal de la circulación de personas y vehículos en los municipios de Yorito, Sulaco y Victoria de 21 a 4 horas y la prohibición de "la circulación de dos hombres a bordo de una misma motocicleta".

Con todo, han quedado exentos los miembros del personal sanitario y de Emergencias, Bomberos, Cruz Roja, Ministerio Público, Poder Judicial, Seguridad y Defensa Nacional, y la autoridad de Gestión de Riesgos (COPECO).

"El incumplimiento de las presentes restricciones dará lugar a las sanciones correspondientes conforme a la ley, sin perjuicio de otras responsabilidades penales", han advertido las autoridades del país centroamericano.