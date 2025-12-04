El ente electoral de Honduras denuncia un parón en el escrutinio por parte de la empresa responsable

Archivo - Varios votantes hacen fila mientras esperan para emitir su voto en un colegio electoral durante las elecciones generales en Tegucigalpa, capital de Honduras - Europa Press/Contacto/David de la Paz

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, ha convocado este miércoles a una "reunión urgente" a los responsables de ASD, la empresa encargada del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), denunciando unas operaciones de "mantenimiento" no autorizadas que han detenido el proceso.

"Ante el mantenimiento que la empresa ASD (contratada para ser la responsable del sistema) realiza sin consulta ni visto bueno del pleno de consejeros y que ha provocado que se detenga la divulgación de resultados, manifiesto mi absoluto desacuerdo y anuncio que los he convocado a reunión urgente con el pleno", ha anunciado a través de su cuenta en la red social X. "Mucho nos cuesta a los hondureños y hondureñas este proceso como para permitir que esto suceda", ha agregado.

También la consejera del CNE Cossette López-Osorio se ha pronunciado en la misma plataforma, donde ha publicado un mensaje en el que tacha de "inexcusable que nuevamente se detenga la divulgación por acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al pleno, en horas cruciales".

En este sentido, ha denunciado que la decisión de ASD está "afectando también a las salas de divulgación", dispuestas en la víspera por el Consejo para los medios de comunicación hondureños y para los partidos políticos, de forma independiente, en aras de "mitigar los efectos del deficiente funcionamiento del servicio que nos presta la empresa".

"Dejo constancia pública de mi inconformidad con el proceder de la empresa y, nuevamente, con el funcionamiento de los sistemas de procesamiento y de divulgación de actas, que incumplen con las condiciones de la contratación, pero sobre todo con el pueblo hondureño", ha subrayado López-Osorio.

El parón en el escrutinio ha llegado cuando, a las 17.56 horas (hora local, 0.56 en la España peninsular), las papeletas contabilizadas han ascendido hasta el 80,1 por ciento, según ha recogido la emisora hondureña Radio HRN, un reducido avance de apenas tres puntos desde primera hora de la mañana en España.

En este contexto, la diferencia entre los dos principales candidatos sigue siendo mínima: el conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, suma el 40,24 por ciento de los votos (1.029.400), menos de seis décimas por encima del ultraderechista Nasry Asfura, del Partido Nacional, que aglutina el 39.68 por ciento (1.014.987 votos).

Con menos de la mitad de apoyos les sigue la candidata oficialista Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre). La política de izquierda reúne en este momento el 19 por ciento de los votos, un total de 486.186.

La legislación electoral hondureña no contempla la figura de la segunda vuelta, por lo que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos será el próximo inquilino del Palacio José Cecilio del Valle, la sede presidencial.

La agitada campaña ha estado marcada por las acusaciones de fraude electoral en un país históricamente golpeado por la corrupción y el narcotráfico, así como por la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se ha manifestado públicamente a favor de Asfura y anunciado su intención de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Washington por narcotráfico, si gana su afín.