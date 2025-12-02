Estados Unidos libera al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico

Archivo - Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández ha salido de prisión este lunes tras el indulto concedido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en los días previos afirmó que el que fuera condenado por narcotráfico por una corte de Nueva York había sido víctima un montaje de la Administración del expresidente Joe Biden.

"Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el presidente Donald Trump", ha celebrado este martes la esposa del expresidente hondureño Ana García en su cuenta de X.

García ha dado gracias a quienes les han apoyado durante todo este proceso, a Dios, pero también al presidente Trump por haberle devuelto la "esperanza" y la "verdad" a su familia. "La justicia siempre llega", ha dicho.

En junio de 2024, un tribunal de Nueva York condenó a 45 años de cárcel al expresidente Hernández (2014-2022) por tres cargos de narcotráfico. La sentencia probó sus vínculos con los cárteles de la droga para facilitar el traslado de hasta 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos.

El 15 de febrero de 2022, solo dos semanas después de dejar la Presidencia, fue detenido en una mediática operación en su propia casa en Tegucigalpa, la capital, ataviado con chaleco antibalas y encadenado de pies y manos. Un mes después se aprobó su extradición a Estados Unidos.

Allí, en un juicio que duró apenas dos semanas, se constató su relación con ilustres del narcotráfico como el capo mexicano de la droga Joaquín 'El Chapo' Guszmán, y el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado su campaña presidencial de 2014 a cambio de evitar su extradición.

Dos años antes de su condena, fue su hermano Antonio Hernández quien fue sentenciado por un tribunal federal en Nueva York a cadena perpetua y a pagar 138 millones de dólares (118 millones de euros) por narcotráfico.

HERNÁNDEZ APARECE EN LA CAMPAÑA HONDUREÑA

Donald Trump irrumpió la semana pasada en la campaña electoral de Honduras para pedir el voto para Nasry Asfura, compañero de filas de Hernández en el Partido Nacional, pero también para anunciar que concedería el indulto al expresidente, lo que para muchos ha servido de espaldarazo a una formación dañada tras este caso.

Asimismo, condicionó cualquier tipo de ayuda a Honduras al triunfo de Asfura, quien actualmente se encuentra empatado con el otro candidato conservador, Salvador Nasralla, cada uno con cerca del 40 por ciento de los votos, una vez procesadas alrededor del 57 por ciento de las actas, después de las elecciones del domingo.

El indulto de Trump a un acusado por narcotráfico llega en un momento en el que su Administración ha incluido en la lista estadounidense de grupos terroristas a varios cárteles y ha bombardeado a decenas de lanchas en el Caribe y el Pacífico como parte de una supuesta campaña contra el tráfico de drogas, en la que está incluida también el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros altos cargos de Venezuela.