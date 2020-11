Honduras.- El expresidente de Honduras Manuel Zelaya liberado tras ser detenido con 18.000 dólares en el aeropuerto

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Honduras, Jose Manuel Zelaya, ha sido liberado este viernes tras pasar cuatro horas detenido en un aeropuerto por llevar 18.000 dólares (15.043 euros aproximadamente) en efectivo en una mochila.

El que fuera presidente del país centroamericano entre 2006 y 2009 ha sido detenido en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, cerca de Tecigualpa, la capital del país, según el diario local 'La Tribuna'.

"Ellos me exigieron contar el dinero uno por uno y sumarlo aunque yo no fuera el propietario, y no lo quisieron contar alegando que es mi mochila y debía hacerlo yo", se ha quejado en su cuenta de Twitter Zelaya.

Las leyes de Honduras solo permiten salir del país con 10.000 dólares en efectivo (8.357 euros aproximadamente).

Zelaya, que se dirigía a México para participar en un seminario, fue retenido durante cuatro horas en las que sus partidarios se manifestaron frente al aeropuerto.