El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, agradece su indulto a Trump

MADRID 4 Dic.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández ha manifestado este miércoles su agradecimiento al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, por haberle concedido el indulto que le ha permitido a principios de esta semana salir de prisión, donde cumplía una condena de 45 años por tres cargos de narcotráfico.

"Mi profundo agradecimiento va para el presidente Donald Trump por tener el valor de defender la justicia en un momento en que un sistema politizado se negó a reconocer la verdad. Usted revisó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con firmeza. Me cambió la vida, señor, y nunca lo voy a olvidar", ha declarado a través de su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, ha reiterado su gratitud al mandatario estadounidense por una decisión que ha interpretado como un "apoyo a Honduras". "Su liderazgo y su decisión oportuna lo significaron todo para mi libertad y para mi nación", ha asegurado en un mensaje que ha extendido a los hondureños, a los que ha prometido seguir "defendiendo todo lo que construimos juntos".

Hernández ha vuelto a defender que es "inocente" ahora que ha "recuperado (su) libertad" y se ha hecho eco de las palabras del republicano al afirmar que fue "víctima de un montaje del Gobierno de Joe Biden y Kamala Harris y del "Estado a través de un juicio manipulado". "No había pruebas reales, solo las acusaciones de criminales que buscaban vengarse", ha asegurado quien fuera condenado por tres cargos de narcotráfico por un tribunal de Nueva York.

La sentencia, emitida en junio de 2024 tras su detención dos años antes, probó sus vínculos con los cárteles de la droga para facilitar el traslado de hasta 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos. En particular, se constató su relación con ilustres del narcotráfico como el capo mexicano de la droga Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado su campaña presidencial de 2014 a cambio de evitar su extradición.

El hondureño, que gobernó el país entre 2014 y 2022, ha afirmado que "pronto compartiré más" sin dar más detalles, en medio del recuento de votos de las elecciones presidenciales del pasado domingo y que hasta el momento encabeza el conservador Salvador Nasralla por apenas seis décimas sobre el segundo candidato, el ultraderechista Nasry Asfura.

Trump irrumpió de hecho la semana pasada en la campaña electoral de Honduras para pedir el voto por éste último, compañero del expresidente indultado en el Partido Nacional, y condicionar cualquier tipo de ayuda al país centroamericano al triunfo de Asfura.