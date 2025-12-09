La Fiscalía de Honduras pide a la Interpol la detención del expresidente Hernández, indultado por Trump

Archivo - El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández durante un acto en la capital, Tegucigalpa - Europa Press/Contacto/Rafael Ochoa - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Honduras ha pedido este lunes la captura internacional del expresidente del país Juan Orlando Hernández, después de que la semana pasada saliese de prisión gracias al indulto otorgado por el presidente de Estados Unidos, donde cumplía una condena de 45 años por tres cargos de narcotráfico.

"He instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal de Honduras) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso 'Pandora II'", ha declarado en su cuenta de la red social X el fiscal general hondureño, Johel Zelaya.

En la misma publicación, el magistrado ha asegurado que "nuestra lucha es frontal" y ha enmarcado el anuncio en el Día Internacional contra la Corrupción que se celebra este lunes, 9 de diciembre. "Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país", ha lamentado.

Hernández, que gobernó el país entre 2014 y 2022, salió de prisión hace apenas una semana tras ser indultado por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien ha defendido que el condenado por narcotráfico por una corte de Nueva York fue víctima de un montaje de la Administración de su predecesor, Joe Biden.

La sentencia, emitida en junio de 2024 tras su detención dos años antes, probó sus vínculos con los cárteles de la droga para facilitar el traslado de hasta 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos. En particular, se constató su relación con ilustres del narcotráfico como el capo mexicano de la droga Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado su campaña presidencial de 2014 a cambio de evitar su extradición.