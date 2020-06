Honduras.- Hernández insiste en que no se presentará a la reelección en 2021

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha aclarado que no participará en las elecciones presidenciales previstas para 2021, en la que sería su segunda reelección, esgrimiendo que "los países necesitan que su democracia continúe".

Así se expresó el mandatario hondureño al ser preguntado el martes en la emisora hondureña HRN sobre los sondeos de intención de voto que le siguen incluyendo como posible candidato para el próximo año.

"Poner en una pregunta si yo soy candidato o no me parece que es una falta de respeto a todos. Deben ser más profesionales", lamentó y añadió: "He dicho claramente, y lo sigo sosteniendo, que no voy a participar".

Hernández esgrimió que "cada uno tiene su tiempo" y ahora "serán otros" los que compitan en las urnas. "Los países necesitan que su democracia continúe", defendió, según recoge el diario hondureño 'El Heraldo'.

El actual dirigente aseguró además que el Partido Nacional ya ha comenzado a buscar a quien le pueda sustituir en la Presidencia de Honduras. "Dentro de mi partido ya están claros con los candidatos y van a ir a un proceso interno", aseguró.

Hernández se descartó como candidato presidencial a principios de año ante las especulaciones de la oposición en ese sentido. Una segunda reelección desataría una tormenta política en Honduras, puesto que ya revalidó el cargo en 2017 tras un cambio constitucional muy cuestionado.