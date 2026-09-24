Honduras albergará la XXXI Cumbre Iberoamericana en 2028

Reunión de cancilleres iberoamericanos en los márgenes de la Asamblea General de la ONU - SEGIB

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los cancilleres de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana han decidido este jueves por unanimidad que Honduras albergará la XXXI Cumbre Iberoamericana que se celebrará en 2028, según ha informado la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) en un comunicado.

Honduras asumirá de este modo la secretaría general pro témpore en el periodo 2026-2028, tomando el relevo a España, que actualmente ocupa este cargo y que acogerá los próximos 4 y 5 de noviembre en Madrid la que será la trigésima cumbre desde que estas citas comenzaron a celebrarse en 1991.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ha sido el encargado de inaugurar este año el tradicional desayuno de cancilleres que se celebra coincidiendo con la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La cita ha permitido a las delegaciones revisar los avances de la declaración final y los demás documentos que está previsto que aprueben los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana durante la cumbre de Madrid.

Asimismo, los ministros de Exteriores de los 22 países han aprobado la incorporación de India, Angola y Turquía como Observadores Asociados, estatus del que gozan países como Alemania, Italia, Francia o Marruecos, mientras que la Asociación de Estados del Caribe (AEC) pasará a convertirse en Observador Consultivo.

Con estas incorporaciones, ha resaltado la SEGIB, el espacio iberoamericano refuerza su proyección en Asia, Europa y África y en la organización de referencia de la cooperación caribeña.