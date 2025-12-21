Miembros del órgano electoral de Honduras cruzan acusaciones de torpedear el escrutinio

Archivo - Elecciones en Honduras (archivo). - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) Marlon Ochoa --del partido oficialista LIBRE-- ha acusado a otras dos consejeras del CNE --del Partido Nacional y del Partido Republicano-- de no participar presencialmente en las reuniones del órgano electoral y ha sembrado dudas sobre la veracidad de sus firmas, en medio del ajustado escrutinio que todavía continúa tras las elecciones presidenciales del 30 de noviembre.

"Desde hace alrededor de 10 días no asisten presencialmente a las instalaciones del CNE, y sus oficios son remitidos con sello (facsímil), sin firma de su puño, por lo que suponemos que están retenidas y bajo coacción, desconocemos en qué condiciones", ha indicado Marlon Ochoa.

Ante esta situación, Ana Paola Hall --presidenta del CNE y representante del Partido Liberal-- ha denunciado presiones contra ella y la consejera Cossette López-Osorio y ha defendido su participación en las reuniones de manera telemática. "Es legal y normal sesionar vía virtual", ha aseverado.

Por otro lado, ha indicado que existen "sectores de partidos políticos" que quieren torpedear el recuento de votos, el cual acumula "graves retrasos" en un "clima de intimidación contra funcionarios electorales y miembros propuestos por partidos".

Este sábado las casi 100 juntas electorales desginadas han procesado 112 actas presidenciales cuando "el tiempo inicialmente estimado para el escrutinio del nivel presidencial era de 40 minutos en promedio", lo que Hall califica de "inaudito".

"Este personaje (Marlon Ochoa) cree que puede someternos a sus caprichos mediante amenazas, intimidación y el respaldo de quienes lo acompañan en esta peligrosa deriva. Su intención es evidente", ha afirmado la consejera López-Osorio --del Partido Nacional--.

Este nuevo cruce de acusaciones llega después de que el Consejo Nacional Electoral de Honduras comenzara el escrutinio de cerca de 2.800 actas con inconsistencias. Hasta este jueves, el escrutinio había alcanzado el 99,80 por ciento, y de acuerdo con los datos difundidos por el diario 'El Heraldo' y la emisora HRN, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, cosecharía el 40,54 por ciento de los votos, por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,20 por ciento.

El escrutinio está teniendo lugar en el Centro Logístico Electoral (CLE), instalado en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), en Tegucigalpa, capital de Honduras, y ante la presencia de observadores nacionales e internacionales.