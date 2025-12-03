Honduras.- Nasralla adelanta por poco a Asfura cuando el escrutinio de las presidenciales de Honduras se acerca al 77%

Archivo - El candidato presidencial conservador hondureño Salvador Nasralla - Europa Press/Contacto/Seth Sidney Berry - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato conservador Salvador Nasralla se ha adelantado al ultraderechista Nasry Asfura en el escrutinio de las elecciones de Honduras, que ya roza el 77 por ciento aunque, todavía, con una ajustada diferencia entre ambos: menos de siete décimas los separan.

Según las últimas informaciones comunicadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a los medios, Nasralla, del Partido Liberal, ha logrado el 40,29 por ciento de los votos escrutados (987.546), mientras que Asfura, del Partido Nacional, ha sumado un 39,60 (970.660). De este modo, la diferencia entre ambos es del 0,69 y representa poco más de 16.800 de las papeletas contabilizadas hasta el momento, según ha recogido el diario hondureño 'La Prensa'.

Por su parte, la oficialista Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación, Libre), ha recibido 466.558 votos, un 19,03 por ciento del total escrutado que la mantiene alejada de los dos principales candidatos, ambos a su derecha.

El escrutinio se ha visto ralentizado desde su inicio durante la noche del domingo, cuando, apenas unas horas después de que comenzase el cómputo de papeletas, el CNE anunció el primer avance de resultados con el 40 por ciento de los votos contabilizados.

Con todo, el órgano electoral ha pedido "calma" este martes a los "actores políticos y mediáticos" mientras se resolvía un error técnico que ha afectado a la difusión de los resultados.

"Pedimos calma a los actores políticos y mediáticos. Entendemos el deseo de tener los resultados definitivos, resulta comprensible, pero eso no puede obstaculizar nuestra tarea", ha declarado ante la prensa la presidenta del Consejo, Ana Paola Hall, según ha recogido el mismo diario.

Ante esta situación, la entidad ha habilitado un "acceso público" en "un ambiente público" y temporal para medios de comunicación, además de otro para partidos políticos, con el fin de posibilitar el seguimiento de los resultados electorales.

La legislación electoral hondureña no contempla la figura de la segunda vuelta, por lo que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos será el próximo inquilino del Palacio José Cecilio del Valle, la sede presidencial.

La agitada campaña ha estado marcada por las acusaciones de fraude electoral en un país históricamente golpeado por la corrupción y el narcotráfico, así como por la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se ha manifestado públicamente a favor de Asfura y anunciado su intención de indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, si gana su afín.