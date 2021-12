Nasralla apunta que Xiomara Castro solo ocupará la Presidencia de Honduras durante cuatro años

El vicepresidente electo detalla algunos de los planes del nuevo Gobierno de Honduras

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente electo de Honduras, Salvador Nasralla, ha revelado que antes de su acuerdo con el Partido Libertad y Refundación (Libre) de la ahora presidenta electa, Xiomara Castro, se detalló que esta no se presentaría a la reelección, por lo que tan solo gobernaría durante una legislatura.

"Antes de hacer la alianza se habló de eso, Libre no va a permitir que haya una reelección de una persona y se irá a elecciones dentro de cuatro años. Si Dios lo permite vamos a estar cuatro años", ha señalado el líder del Partido Salvador de Honduras, recoge 'La Prensa'.

Así, Nasralla ha detallado algunos de los proyectos del futuro Gobierno hondureño --tomará posesión del cargo a finales de enero-- y ha apuntado a generar empleo; reducir el precio del combustible, la energía; y la vuelta presencial de los niños a las aulas, recoge el diario 'La Prensa'.

Asimismo, ha aseverado que Honduras mantendrá su relación con Taiwán y no con China pues, mientras el país centroamericano cuente con el "apoyo" de Estados Unidos, "no hay razón para pelearse con el socio y con la potencia que está más cerca".

Por otro lado, en lo que se refiere a las relaciones con Venezuela y Nicaragua, Nasralla ha señalado que el partido Libre sí tiene relaciones con dichos Gobiernos, mientras que él "a título personal" no tiene "ninguna amistad con ellos".

"No sé qué tipo de necesidad podemos tener nosotros con Venezuela. En el Gobierno de Manuel Zelaya se compraba petróleo barato, pero no sé cómo estarán las condiciones en estos momentos (...) La relación con Venezuela no va a trascender y con Nicaragua salvo el hecho que es una relación por los aspectos limítrofes nada más", ha señalado.

RECUENTO ELECTORAL

Con el 67,08 por ciento de las actas procesadas, el partido de Castro lidera el recuento de las elecciones presidenciales del pasado domingo con un 51,49 por ciento de los votos --1.197.205 votos--.

Tras Libre se sitúa el Partido Nacional del candidato Nasry Asfura, que aglutina el apoyo del 35,41 por ciento de los electores, lo que se traduce en 823.212 votos. Tras él, Yani Rosenthal del Partido Libera, con el 9,58 por ciento y 222.799 votos.

Respecto al recuento, Nasralla ha denunciado ante los micrófonos de Radio France Internationale que el Partido Nacional está cometiendo "fraude" amparándose en haber sido ellos quienes confeccionaron las actas de las mesas electorales.

"A la hora del recuento nos están poniendo cuatro veces menos que la realidad de lo que yo saqué. Y le están asignando las diputaciones al Partido Nacional. Porque ellos son los que elaboraron las actas de las mesas en las que se hizo la votación", ha señalado.