Nasry Asfura jura como nuevo presidente de Honduras

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nasry Asfura ha jurado este martes como nuevo presidente de Honduras en la sede del Congreso Nacional, recuperando una histórica tradición que se había visto interrumpida con su antecesora, Xiomara Castro, quien hizo lo propio en una ceremonia al aire libre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

"Hago la promesa de ley de cumplir la Constitución, las leyes, como lo dicen los sagrados mandamientos: Honduras, para servirte estamos", se ha comprometido Asfura ante el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, en la que supone la vuelta del histórico Partido Nacional a la Casa Presidencial.

Zambrano ha sido el encargado de ofrecer la banda presidencial a Asfura, quien acto seguido ha tomado juramento a sus tres vicepresidentes, María Antonieta Mejías, Carlos Flores y Diana Herrera, en una ceremonia austera, en la que no ha habido representación extranjera, más allá del cuerpo diplomático.

Asfura, para quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el voto en campaña electoral en una clara muestra del nuevo intervencionismo de Washington en la región, ha recibido las felicitaciones de su antecesora, Xiomara Castro, quien durante un último acto como jefa de Estado le deseó suerte.

"Esperamos que Honduras continúe con este proyecto de crecimiento para el país. Eso es lo que todos los hondureños deseamos, que sea lo mejor para Honduras", ha dicho la expresidenta durante la inauguración de las obras de un estadio en la capital, desde donde recordó a los suyos que ahora toca ser "resistencia"

Asfura, quien ya había sido alcalde de Tegucigalpa entre 2014 y 2022, se impuso en unas reñidas elecciones en noviembre de 2025 al también candidato de la oposición Salvador Nasralla tras un controvertido escrutinio, marcado por denuncias de fraude, en las que apenas unos 27.000 votos separó a uno y otro de la victoria.