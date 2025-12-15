Observadores de la OEA detectan "demoras y deficiencias técnicas" en el proceso electoral en Honduras

Archivo - El candidato presidencial hondureño Nasry Asfura - Camilo Freedman/dpa - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) para las elecciones presidenciales de Honduras ha informado este lunes de "demoras y deficiencias técnicas" en el proceso electoral, pero no "dolo" ni "manipulación".

"Han constatado demoras en la gestión del material electoral durante su repliegue y una marcada falta de pericia en el diseño, desarrollo y ejecución de las soluciones tecnológicas para el procesamiento adecuado de los resultados electorales", ha explicado el jefe de la misión electoral, Eladio Loizaga, en su exposición ante el Consejo Permanente de la OEA sobre Honduras.

"Pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni en los sistemas informáticos que nos hagan dudar de los resultados", ha apuntado el diplomático paraguayo.

El jefe de la misión de la OEA ha puesto el énfasis en que las actas físicas están custodiadas por las autoridades, por lo que los fallos informáticos "no implican por sí mismo una acción fraudulenta". "Las autoridades electorales aún están trabajando dentro de los tiempos legales para posteriormente emitir una declaración oficial de resultados", ha resaltado. Además existen mecanismos para revisar las actas electorales con inconsistencias, ha señalado.

Loizaga ha emplazado por otra parte a los dirigentes políticos hondureños a "actuar con responsabilidad y dejar de lado tácticas dilatorias que sabotean el proceso". "La demora actual en el procesamiento y publicación del resultado no es justificable", ha subrayado en referencia a los comicios, celebrados el pasado 30 de noviembre.

La misión ha instado a las autoridades electorales a "tomar decisiones en forma expedita que permitan agilizar el proceso". "A estas alturas resulta inaceptable culpar al software o a la empresa proveedora. La población necesita y merece certeza de no actuar", ha denunciado.

AUTORIDADES ELECTORALES PARTISTAS

Para Loizaga, "la propia estructura partidista de las autoridades electorales (...) explicaría parte de los contratiempos y dificultades que el proceso ha enfrentado".

Además, ha recriminado al oficialismo, la oposición "e incluso a las autoridades electorales" por la circulación de la "narrativa de fraude" que, considera, "ha hecho un gran daño a la institucionalidad democrática y al proceso electoral mismo".

En esa línea, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ha instado a los líderes políticos hondureños y en particular a los candidatos presidenciales a "a actuar con responsabilidad, preservar la paz y el orden, y contribuir a la estabilidad a medida que el país se acerca al resultado final y a la eventual transición".

"También exhorté a las autoridades electorales a actuar con imparcialidad y a cumplir sus deberes conforme a la legislación nacional, en aras de elecciones libres, justas e independientes", ha publicado Ramdin en su cuenta en X.

Los datos oficiales publicados sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.