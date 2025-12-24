Honduras.- La OEA condena el ataque con explosivos que deja tres heridos en el centro de escrutinio en Honduras

Archivo - Bandera de Honduras - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha condenado este martes el ataque efectuado en la víspera contra el Centro Logístico Electoral (CLE) en Honduras que ha dejado al menos tres heridos y ha advertido de que el suceso "marca un punto límite en la creciente escalada de violencia" que vive el país desde las elecciones del pasado 30 de noviembre.

"La Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras condena enérgicamente la agresión sufrida por ciudadanos hondureños que participaban del escrutinio, exhortando al Estado a desarrollar rápidamente las investigaciones correspondientes", ha declarado en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

El organismo ha deseado una "pronta recuperación" a las tres víctimas, tres miembros del Partido Nacional que resultaron lesionados por un ataque con explosivos mientras tomaban un autobús al terminar su jornada en el CLE en la capital hondureña, Tegucigalpa.

Asimismo, ha advertido de que estos "graves hechos denunciados marcan un punto límite en la creciente escalada de violencia que experimenta el conteo de votos", especialmente desde que el pasado jueves, el CLE iniciara el escrutinio de cerca de 2.800 actas con inconsistencias, en medio de las tensiones por las denuncias de fraude electoral en el país centroamericano.

Esta situación, ha recalcado la OEA, "exige de los liderazgos políticos, de todos los sectores, una actitud responsable con el país y su futuro, que evite nuevas expresiones de violencia y garantice la continuidad democrática".

De momento, Nasry Asfura --favorito del presidente estadounidense, Donald Trump-- se mantiene por delante en la carrera a la Presidencia de Honduras con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Salvador Nasralla, que ha denunciado el "robo" de los comicios en medio de los reiterados problemas técnicos con el escrutinio.