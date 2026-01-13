Honduras.- Rubio recibe a Asfura en EEUU y destaca su compromiso de convertir la región en una "más segura y próspera"

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, junto al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - MARCO RUBIO EN X

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha recibido este lunes al presidente electo de Honduras, el ultraderechista Nasry Asfura, a quien ha felicitado por su victoria electoral en los comicios celebrados a finales de noviembre en el país centroamericano, y tras los que el diplomático estadounidense ha destacado el objetivo de hacer que el hemisferio occidental "sea más seguro y próspero".

"Es un placer dar la bienvenida al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, al Departamento de Estado y felicitarlo por su victoria electoral. Reafirmamos nuestro compromiso de profundizar la alianza entre Estados Unidos y Honduras para que nuestro hemisferio sea más seguro y próspero", ha manifestado Rubio en una publicación en la red social X de la que se han hecho eco tanto el propio Asfura como el Partido Nacional de Honduras, al que pertenece.

Pese a que ni el jefe de la diplomacia estadounidense ha dado más detalles ni Asfura o su formación han compartido información acerca del encuentro, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha indicado a través de un comunicado que Rubio "ha acogido con satisfacción el compromiso del presidente electo Asfura de profundizar la asociación entre Estados Unidos y Honduras y promover las prioridades comunes en nuestra región, incluidos los esfuerzos regionales en curso para promover la estabilidad en Venezuela".

Asimismo, los dos representantes han conversado acerca de "la importancia de combatir la delincuencia transnacional, fortalecer la seguridad regional, atraer nuevas oportunidades de inversión y poner fin a la inmigración ilegal", mientras que Rubio ha destacado la posibilidad de "continuar la cooperación en materia de seguridad, incluido el mantenimiento del tratado bilateral de extradición y la ampliación del intercambio de información".

El encuentro entre el secretario de Estado y Asfura marca la primera parada de éste último en su primera gira como presidente electo, poco más de dos semanas después de haber mantenido ambos una conversación telefónica que Rubio aprovechó para felicitar al hondureño por su resultado en los comicios, marcados por las denuncias de fraude electoral e injerencia del presidente estadounidense, Donald Trump, por parte del Partido Liberal y del oficialista LIBRE en medio de un escrutinio alargado por más de 20 días.