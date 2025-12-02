Trump denuncia un intento de "alterar los resultados" electorales en Honduras y pide que acabe el escrutinio

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - -/SPA/dpa

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald trump, ha denunciado este lunes un supuesto intento de "alterar los resultados" de las elecciones en Honduras, lo que según él tendría un elevado coste, y ha instado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a terminar de contar los votos.

"Parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales. Si lo hacen, habrá que pagar un alto precio", ha declarado a través de su cuenta en la red Truth Social, donde ha considerado "imperativo" que el CNE termine de contar los votos, cuyo escrutinio alcanza el 56,85 por ciento de las actas, mientras el candidato ultraderechista Nasry Asfura y el conservador Salvador Nasralla están en un empate técnico, rondando ambos el 39,9 por ciento de los votos.

Su mensaje contrasta con el publicado por la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, replicado por la embajada estadounidense en Tegucigalpa y que ha llamado "a mantener la paciencia mientras se esperan los resultados oficiales". "Los resultados son preliminares y el proceso debe continuar hasta su finalización", ha subrayado.

Asfura (Partido Nacional de Honduras) estaría en cabeza con 746.708 votos (39,93 por ciento), mientras que Nasralla (Partido Liberal de Honduras) tendría 745.620 votos (39,87 por ciento), una diferencia de apenas mil votos, según el segundo boletín de este lunes presentado por el CNE, que refleja una tendencia creciente de Nasralla en relación con boletines anteriores.

El tercer puesto sería para la oficialista Rixi Moncada (Partido Libertad y Refundación, Libre), con 358.300 votos (19,16 por ciento), seguida por Nelson Ávila y Mario Rivera Callejas, ambos con menos del 1 por ciento de las preferencias.