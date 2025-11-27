Archivo - El candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura - Europa Press/Contacto/Camilo Freedman - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llamado este miércoles al electorado hondureño a votar por el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, en las elecciones generales que tendrán lugar este domingo en el país centroamericano, para que éste no caiga bajo el control de "Maduro y sus narcoterroristas", atacando así a la oficialista Rixi Moncada y al exvicepresidente Salvador Nasralla.

"¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha contra Maduro es 'Tito' Asfura", ha defendido Trump en un mensaje publicado en la red Truth Social en el que lo ha ensalzado como "el exitoso alcalde de Tegucigalpa que llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras".

En su defensa de Asfura, el inquilino de la Casa Blanca ha atacado a los otros dos grandes candidatos: "Su principal oponente es Rixi Moncada (del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre)), quien dice que su ídolo es Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a 'Tito' Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla".

"Nasralla no es amigo de la libertad. Con un perfil casi comunista, ayudó a (la presidenta) Xiomara Castro presentándose como su vicepresidente. Ganó y ayudó a Castro a ganar", ha afirmado sobre el ascenso de quien en 2022 se convirtió en segundo de la actual mandataria hondureña. "Luego (en 2024) renunció y ahora finge ser anticomunista solo para dividir el voto de Asfura", ha asegurado Trump.

El magnate estadounidense ha subrayado que "el único verdadero amigo de la libertad en Honduras es 'Tito' Asfura". "'Tito' y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño", ha destacado, rechazando "trabajar con Moncada y los comunistas" o "confiar" en Nasralla.

Los candidatos a las elecciones generales de Honduras que se celebran el domingo 30 de noviembre cerraron el pasado fin de semana una tensa campaña electoral marcada por las acusaciones de fraude y los ataques entre unos y otros, reprochándose tanto la difícil situación económica como la tensión en las calles.

Alrededor de seis millones de hondureños están habilitados para votar en unos comicios en los que, además del nuevo presidente, también están en juego la configuración del Congreso cerca de 300 alcaldías, así como los veinte escaños de Honduras en el Parlamento Centroamericano.