MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, ha denunciado este sábado la injerencia del presidente estadounidense, Donald Trump, en el proceso electoral del país y le ha convocado a una "audiencia o llamada directa", al tiempo que ha exigido --vía decreto legislativo-- el recuento de "todos los votos", en medio de las tensiones en el país latinoamericano derivadas del proceso electoral, que estuvo marcado por denuncias de fraude.

Castro ha enumerado en una publicación en su cuenta de X los motivos por los que ha ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) el conteo de "todos" los votos y actas de las elecciones celebradas el pasado 30 de noviembre. La defensa de la soberanía de Honduras y el cumplimiento de su Constitución encabezan el listado.

A estos principios, ha sumado las 4.774 actas no contadas en el escrutinio y las 292 impugnaciones --inconsistencias, urnas infladas, fraude y compra de votos, entre otros-- que continúan sin resolver por el CNE, organismo cuyo "cinismo institucional" ha "cerrado el paso a la verdad electoral y sepultado la voluntad popular", sumiendo a "más de un millón de electores en un estado de indefensión".

"Pueblo hondureño: Lo que ocurre no es una crisis de leyes, es una crisis de ética, de moral y de valentía democrática y republicana. Es el abandono del deber de construir patria sobre el principio más sagrado: la independencia nacional y el voto del pueblo", ha expresado la mandataria antes de subrayar su "apego irrestricto a la voluntad del votante y a la soberanía de Honduras" y su "respeto (a) la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia".

Antes de concluir su mensaje, Castro ha vuelto a poner el foco en el rol que la Administración Trump ha desempeñado a lo largo del proceso electoral, haciendo especial hincapié en "sus pronunciamientos públicos en la red social X a favor del ciudadano Nasry Asfura", candidato del Partido Nacional, declarado ganador de las elecciones del 30 de noviembre por el CNE.

Así, ha desdeñado las "falsas informaciones" difundidas desde la Casa Blanca y ha invitado formalmente al presidente estadounidense a "una audiencia o llamada directa, para abordar con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia la situación electoral de Honduras".

Estas declaraciones llegan un día después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) expresara este viernes su preocupación por el actual panorama en el país caribeño que Xiomara Castro dirigirá hasta el próximo 27 de enero, "ni un día más, ni un día menos", fecha en la que está previsto que inicie su mandato Asfura.