RUSSIA, MOSCOW - MARCH 11, 2026: Dmitry Peskov, Press Secretary of the President of Russia, takes part in the 2nd All-Russian Applied Research Conference titled ''The Modern Media: Technologies, Narratives, Personnel'' and held at the HSE (Higher School o - Europa Press/Contacto/Arina Antonova

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha apuntado este lunes a Ucrania como responsable del intento de sabotaje a un tramo del gasoducto Turkstream a su paso por el norte de Serbia, a pesar de que reconoce que "aún no hay pruebas fiables" de quién estaría detrás de estos hechos, denunciados en la víspera por el presidente serbio, Aleksandar Vucic.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha especulado acerca de esta supuesta participación de Ucrania en base a la "relación directa" que ha tenido en este tipo acciones contra este tipo de "arterias energéticas vitales" en los últimos tiempos.

"El régimen de Kiev ha tenido una relación directa con este tipo de actos de sabotaje contra estructura energética crítica. Es muy probable que, también en esta ocasión, se descubran algunos rastros de injerencia por parte del régimen de Kiev", ha señalado Peskov en rueda de prensa, según recoge la agencia rusa Interfax.

El portavoz ha advertido de que este tipo de hechos han generado una situación "muy peligrosa" por lo que Moscú tomará las medidas oportunas para garantizar la seguridad de estas infraestructuras, levantadas en parte con capital ruso y por las que transcurre gas ruso a diferentes partes de Europa.

"Esperamos que tanto Hungría como Serbia también tomen medidas para intentar minimizar la amenaza a estos gasoductos", ha señalado el portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin.

Vucic denunció el domingo el hallazgo de explosivos en el tramo del gasoducto Balkan Stream --una prolongación del Turkstream que transporta gas ruso tanto a Serbia como a Hungría-, que atraviesa el municipio de Kanzija y que abastece a gran parte del país y se extiende hacia el norte hasta la vecina Hungría.

Ese mismo día los servicios de Inteligencia serbios descartaron que Ucrania tuviera algo que ver en este intento de sabotaje, del que tenían conocimiento desde hace "meses", y achacó a "una persona de un grupo de migrantes", llegando incluso a valorar como "desinformación" las versiones que apuntaban hacia Kiev.

"Teníamos información de que una persona de un grupo de migrantes intentaría sabotear la infraestructura de gas", reveló el director de la Agencia de Seguridad Militar, Duro Jovanovic, en una rueda de prensa en la que incidió en que trasladaron estas informaciones al presidente Vucic y otros altos funcionarios.

"Para ser honestos, nos encontramos con escepticismo, desaprobación y desacuerdo", lamentó Jovanovic al mencionar la acogida que tuvieron estas advertencias. Asimismo, subrayó que la persona responsable será detenida.