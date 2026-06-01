Magyar anuncia que cambiará la Constitución después de que el presidente húngaro se niegue a dimitir

May 29, 2026, Brussels, Brussels, Belgium: The President of the European Commission met with Hungary's new Prime Minister, Peter Magyar, before holding a joint press conference on the EU's future relations with Hungary in the post-Orbán era. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha anunciado este lunes que va a modificar la Constitución para poder destituir al presidente del país, Tamás Sulyok, quien se ha negado a dar el paso, después de la reunión entre ambos en el Palacio Sándor, la sede presidencial.

"La República de Hungría no pertenece a Tamás Sulyok, ni a Viktor Orbán, ni a ningún partido, ni a ningún sistema político", ha declarado el primer ministro húngaro al inicio de su comparecencia ante los medios de comunicación frente a las puertas de la residencia del presidente, según recoge el diario 'Magyar Hirlap'.

Magyar había concedido a Sulyok, aliado de Orbán, hasta la media noche de este lunes para que presentara su dimisión, así como de otros altos funcionarios, como el fiscal general, Gábor Báliny Nagy, y los jueces del Tribunal Constitucional, tras considerar que no ha ejercido como jefe de Estado independiente.

En ese sentido, ha insistido este lunes en que Sulyok no ha sabido representar "la unidad de la nación" y que ha ejercido como "títere" de Orbán. "Si el presidente de la República no renuncia voluntariamente (...) se iniciarán de inmediato los trámites necesarios", ha advertido.

El dirigente húngaro ha explicado que entre las opciones está la de poner en marcha un proceso de destitución. Sin embargo, "en aras de proteger el cargo, no optarán por este procedimiento, sino que modificarán la Constitución".

Después de su incuestionable triunfo en las urnas, Magyar considera que existe una amplia mayoría en el país que aspira a un cambio de paradigma político, lo que podría suponer que el nuevo presidente acabe siendo elegido por elecciones directa y no a través de una votación en el Parlamento.

El partido Tisza de Magyar obtuvo una mayoría parlamentaria de dos tercios en las elecciones de mediados de abril, lo que le permite iniciar el proceso para modificar la Constitución.

Sulyok anunció el viernes que había solicitado a la Comisión de Venecia, el principal organismo asesor sobre derecho constitucional del Consejo de Europa, que evaluara la situación para resolver la situación teniendo en cuenta la legislación vigente.

RESPUESTA DE BRUSELAS

Por su parte, la Comisión Europea ha evitado valorar el anuncio de Magyar, limitándose a decir que sigue de cerca los pasos de Budapest. "Estamos al tanto. Hemos visto las informaciones: Estamos al tanto y lo seguimos activamente", ha zanjado el portavoz comunitario de Justicia y Democracia, Markus Lammert.

Hace solo unos días Bruselas anunció que va a dar los pasos necesarios para desbloquear 16.4000 millones de euros de fondos de cohesión y recuperación retenidos a Hungría a cambio de reformas democráticas.