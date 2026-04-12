Hungría.- AMP.- El opositor Magyar logra la mayoría cualificada de dos tercios en Hungría, según resultados parciales

April 12, 2026, Budapest, Hungary: The President of the Tisza Party, Peter Magyar gives answers for the questions during the press conference in Budapest. The President of the Tisza Party, Peter Magyar - the biggest opposition of Viktor Orban and the Fide - Krisztian Elek / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido Tisza-Partido Respeto y Libertad que lidera el conservador Péter Magyar ha sido el más votado en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría y controlaría 135 de los 199 escaños del Parlamento unicameral húngaro, según resultados oficiales correspondientes al 31,03% del escrutinio de los votos a listas de partidos, lo que le otorgaría la mayoría cualificada de dos tercios suficiente para impulsar reformas legales de alcance.

Los datos publicados por la Oficina Nacional Electoral sitúan al partido Fidesz-Unión Cívica Húngara del primer ministro Viktor Orbán como segunda fuerza política con 57 asientos --sumando los de su socio, el Partido Demócrata Cristiano (Partido Popular Demócrata Cristiano, KDNP), mientras que el Movimiento Nuestra Patria conseguiría 7 escaños.

En datos porcentuales, Tisza habría recibido el 51,98% de votos; Fidesz-KDNP, el 39,38%, y Nuestra Patria, un 6,07% del apoyo en la votación por listas, datos que luego hay que sumar a los escaños obtenidos por la vía del sufragio directo. Ninguna otra formación obtiene representación parlamentaria.

"Gracias, Hungría", ha publicado Magyar en redes sociales tras conocerse los primeros resultados.

Los dos partidos más votados han asegurado que han recibido numerosas denuncias de fraude electoral, por lo que la investigación podría retrasar el proceso y por tanto la publicación de los resultados definitivos. Además se debe contabilizar a los húngaros con derecho a voto residentes en el extranjero.

En cualquier caso, destaca la participación récord en el proceso de hasta el 77,8% hasta las 18.30 horas, media hora antes del cierre de los colegios electorales.