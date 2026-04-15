Trump afirma que Magyar es un "buen hombre" que "hará un buen trabajo" en Hungría

Archivo - El presidente de EEUU, Donald Trump. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que el ganador de las elecciones y próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, es un "buen hombre" que "hará un buen trabajo" al frente del país, pese a volcarse con el primer ministro saliente, Viktor Orbán, al que respaldó durante la campaña en la que participó en Budapest el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

En una conversación con el periodista del canal ABC Jonathan Karl que este mismo ha desvelado en redes sociales, el jefe de la Casa Blanca se ha pronunciado por primera vez sobre los resultados en Hungría que supusieron una inapelable derrota para Orbán frente a la formación emergente Tisza.

En todo caso, Trump ha extendido su aval a Magyar, de quien ha dicho que "es un buen hombre que va a hacer un buen trabajo", al tiempo que ha recordado su pasado en el hegemónico Fidesz, la formación de Orbán, insistiendo en que fue miembro de este partido y que tiene posiciones similares en cuestiones como la migración.

"Pienso que va a ser bueno", ha señalado sobre el líder de Tisza, que se hizo con el control de dos tercios del Parlamento húngaro tras una victoria arrolladora en las urnas con la promesa de "cerrar una pesadilla de dos décadas", en referencia al mandato de Orbán.

Respecto al desembarco de Vance en Budapest en plena campaña, donde denunció una injerencia sin precedentes de la Unión Europea, el dirigente estadounidense ha indicado que él no se implicó tanto en la campaña y, pese ha calificado a Orbán de "buen hombre", ha apuntado que fue Vance quien apoyó "sustancialmente" al dirigente húngaro.

Dos días antes de las elecciones Trump reivindicó a Orbán como un "líder verdaderamente firme y poderoso" y pidió el voto para su partido tras incidir en que es un líder "verdaderamente firme y poderoso" que cuenta con "un historial probado de resultados fenomenales".

RESPUESTA DE MAGYAR

Horas después y en una aparente respuesta de complicidad con Trump, el dirigente de Tisza ha escrito un mensaje en redes sociales en el que se ha hecho eco de las palabras del presidente estadounidense y ha compartido un símbolo de dos manos estrechándose junto a las banderas de Hungría y Estados Unidos.

"Sin más comentarios", ha indicado Magyar para responder con esos símbolos a los comentarios del presidente norteamericano.

Orbán, uno de los principales aliados de Trump en Europa, cosechó una derrota sin paliativos en los comicios del domingo basada en el descontento de los húngaros con una economía nacional de capa caída, a lo que se suma el escoramiento internacional hacia posiciones cercanas a Rusia, en contra de Europa, que lo han alejado del electorado.