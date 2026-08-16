Al menos doce muertos y casi 50 heridos al volcar un autobús de Polonia en Hungría

Archivo - September 12, 2015 - Hungary - A bus arrives at the Serbian-Hungarian border to take refugees to camps on Saturday 12 September 2015. - Europa Press/Contacto/Louis Witter I Le Pictorium

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto y cerca de medio centenar han resultado heridas en la madrugada de este domingo en un accidente de autobús co matrícula de Polonia en Hungría, ha anunciado el primer ministro del país, Péter Magyar.

"Doce personas fallecieron y al menos diez resultaron gravemente heridas anoche cuando un autobús polaco cayó a una zanja en la autopista M3", ha informado en sus redes sociales.

El dirigente, que no ha dado más detalles sobre el siniestro, ha trasladado en el mismo mensaje sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a los equipos que participaron en las labores de rescate.

Mientras, el ministro de Exteriores de Polonia, Radowslaw Sikorski, ha confirmado en sus redes sociales que a bordo del autobús viajaban "turistas polacos". El también vice primer ministro ha indicado asimismo que el servicio consular está trabajando mientras mantiene el contacto con las autoridades húngaras.

A bordo del vehículo con destino a Vásárosnamény, en el este de Hungría, viajaban 59 personas, incluidos dos conductores, tal y como ha indicado el ministro del Interior húngaro, Gábor Posfái, en sus redes sociales.

De acuerdo a los servicios de emergencias, de los 47 heridos, diez presentan un pronóstico grave mientras que el resto han sufrido heridas leves.

El siniestro ha tenido lugar alrededor de la 1.00 (hora local), cuando el autobús se salió de la autopista M3 cerca de Mezokeresztes, a unos 140 kilómetros al este de Budapest, cayó a una zanja y volcó sobre su costado.

La Policía ha detenido al conductor que en ese momento llevaba el autobús, quien "probablemente se quedó dormido", según ha apuntado en un comunicado.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha manifestado sus "más profundas condolencias" a los seres queridos de las víctimas del "trágico" accidente, en un mensaje en sus redes sociales en el que ha agradecido a los "servicios húngaros" por las labores de rescate.