Hungría.- AMP2.- Orbán y Magyar votan en medio de récords de participación en las elecciones en Hungría

BUDAPEST, April 12, 2026 -- Hungarian Prime Minister Viktor Orban is pictured at a polling station in Budapest, Hungary, April 12, 2026. Hungary's parliamentary elections kicked off at 6:00 a.m. local time (0400 GMT) on Sunday, with about 8.1 million eli - Laszlo Balogh / Xinhua News / Europa Press / Conta

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los dos grandes contendientes de las elecciones legislativas de este domingo en Hungría, el primer ministro Viktor Orbán y el líder opositor y favorito a la victoria, Peter Magyar, han depositado su voto para unos comicios caracterizados por récords de participación ciudadana.

Hasta las 15.00, un 66% de los votantes húngaros ya habían depositado su voto, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Electoral del país en su página web. Se trata de unos trece puntos porcentuales por encima de las elecciones legislativas de hace cuatro años a esa hora (53,59%) y todo parece apuntar que la tendencia va a continuar hasta el cierre de urnas, a las 19.00.

En la capital, Budapest, la participación está rozando ya el 70% (69,4%). Su alcalde, el también opositor Gergely Karácsony, ha llamado a los votantes a "hacer historia" usando "el bolígrafo que aguarda en las cabinas de votación".

Magyar ha insistido en la importancia de la participación porque "habrá distritos electorales donde el resultado dependerá de unos pocos votos", ha manifestado tras depositar su papeleta antes de declararse absolutamente convencido de que su partido Tisza va a ganar las elecciones: "Nadie piensa en serio que Tisza vaya a perder, ni Hungría tampoco". En línea con su campaña, Magyar, más europeísta que su rival y jefe de Gobierno, ha enmarcado los comicios en una lucha "entre el Este y el Oeste".

Orbán, que también ha votado, ha asegurado que felicitará a Magyar si gana las elecciones antes de llamar al voto por su partido Fidesz, porque "es la opción más segura". En las últimas horas, el primer ministro ha recibido mensajes de aliento de aliados como Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, o el ministro de Israel para la Diáspora, Amichai Chikli.

"Hay que respetar la decisión del pueblo", ha añadido Orbán en medio de los avisos que se han lanzado ambos candidatos sobre la posibilidad de fraude electoral en los comicios. Poco después, el primer ministro ha celebrado en Facebook la extraordinaria participación provisional: "Que ningún patriota se quede en casa".

Según Tisza, se han recibido alrededor de 60 denuncias en su página web por presuntas irregularidades cometidas por simpatizantes del Fidesz de Orbán. El eurodiputado de Fidesz, Csaba Domotor, ha segurdao por contra que su partido tiene constancia de 639 casos de irregularidades electorales y hay 74 denuncias policiales pendientes.