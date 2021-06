Miles de personas protestan en Hungría contra un proyecto de ley que denuncian persigue a la comunidad LGTBI

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han concentrado este lunes frente a la sede del Parlamento de Hungría para protestar por un proyecto de ley que denuncian incluye artículos que persiguen a la comunidad LGTBI. La norma prohíbe las charlas sobre homosexualidad en centros educativos y veta la emisión de películas que incluyan temática LTGBI.

La ley que se debate en la cámara húngara ha sido motivo de disputa entre el Gobierno y los partidos de la oposición, que aseguran que a pesar de que se trata de una legislación para luchar contra la pedofilia, incluye un artículo discriminatorio.

En concreto, protestan contra el artículo que prohíbe a los medios de publicación que los anuncios "promuevan la homosexualidad" entre los menores de 18 años.

"Quieren prohibir algo que no puede defender su verdad con argumentos", algo que además "no está justificado por la ciencia" y por tanto "actúan por la fuerza", ha manifestado uno de los organizadores de la movilización y activista de los Derechos Humanos, Erik Robin Erdos, recoge 'Nepszava'.

El Parlamento votará este martes este proyecto de ley que contempla un endurecimiento de los castigos para la pedofilia, entre otras disposiciones como crear un registro de pedófilos, algo contra lo que los manifestantes han precisado no estar en contra.

No obstante, y además del polémico artículo, la legislación propuesta también prohíbe las charlas y conferencias sobre homosexualidad o reasignación de género en centros educativos. Asimismo, supone que no solo los anuncios no podrán emitirse, sino que canciones o películas que incluyan temática LTGBI no podrán emitirse, detalla 'Blikk'.

Según los convocantes, el Gobierno de ultraderecha del primer ministro, Viktor Orbán, que cuenta con la mayoría en el Parlamento, ha presentado un proyecto con "propuestas excluyentes y odiosas destinadas a eliminar por completo a las personas LGTBI del público y prohibir programas escolares vitales que ayudan a los jóvenes".

No es la primera ley que las organizaciones han denunciado atenta contra los derechos de la comunidad LGTBI, ya que anteriormente el partido de Orbán ha aprobado legislación para prohibir la adopción para parejas del mismo sexo.