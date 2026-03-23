Orbán señala a Abascal como su "jefe" y dice que es "el mejor líder" que se podría pedir

19 March 2026, Belgium, Brussels: Viktor Orban, Prime Minister of Hungary, speaks to nedia as he arrives at the EU summit. Photo: Markus Lenhardt/dpa - Markus Lenhardt/dpa

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha aprovechado este sábado su intervención en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se celebra en Budapest para señalar al presidente de Vox, Santiago Abascal, como su "jefe" y deshacerse en elogios hacia él.

"Él es mi jefe. No se podría querer un líder mejor que tú", ha enfatizado Orbán durante su alocución, unas palabras que han sido aplaudidas por los asistentes a esta cita conservadora, que, según Vox, "uno de los principales encuentros del movimiento patriota".

El líder de Vox se encuentra en la capital húngara para participar de la CPAC junto a políticos como el propio Orbán, el presidente argentino, Javier Milei; la líder del partido alemán de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), Alice Weidel; o el político portugués fundador del partido Chega, André Ventura.

La CPAC, que se celebra bajo el lema 'Rumbo a la victoria', reunirá asimismo al primer ministro checo, Andrej Babis; el exprimer ministro polaco Mateusz Morawiecki y Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, entre otras personalidades, según la web del evento.

EL FUTURO DE EUROPA

Pero, además de participar en este encuentro conservador, Abascal ha acudido a Budapest para "arropar" a Orbán a fin de que siga presidiendo Hungría a partir de abril. Y es que, según ha dicho en declaraciones a los periodistas, en las próximas elecciones en ese país no sólo se juega la soberanía de Hungría sino "el futuro de Europa".

"Hungría es el bastión, la fortaleza más importante para conseguir asaltar el búnker de Bruselas, dado que ha jugado un papel histórico en los últimos años", ha manifestado Abascal, para añadir que a Orbán "le queda mucho por hacer" y para advertir de que si cae en los próximos comicios, "Europa dejaría de ser Europa a pasos agigantados".

Abascal ha concluido devolviendo los elogios a Orbán, puesto que considera que él es "el verdadero líder". "Es un gran líder, es el que ha puesto las primeras piedras en la construcción de la unión de patriotas y conservadores en Europa y quien ha recibido la mayor parte de ataques --ha ensalzado--. Y es justo reconocérselo".