Hungría expulsa a diez diplomáticos de Rusia por llevar a cabo "actividades inaceptables"

Archivo - October 10, 2024, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the Republic of Hungary, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg, Russia. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Hungría ha anunciado este martes la expulsión de diez diplomáticos de Rusia por llevar a cabo "actividades inaceptables", antes de subrayar que este paso "protege la seguridad y la soberanía" del país europeo, tras lo que Moscú ha adelantado que "responderá" a este paso por parte de Budapest.

La ministra de Exteriores húngara, Anita Orbán, ha señalado en un mensaje en redes sociales que el embajador ruso en Budapest ha sido informado de que "según la evaluación de las autoridades húngaras, diez miembros de la misión rusa han participado en actividades en Hungría inaceptables para los diplomáticos, según la Convención de Viena".

"La parte húngara ha reclamado a las personas en cuestión que abandonen Hungría", ha manifestado, al tiempo que ha destacado que esta medida "no implica la ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia". "Hungría tiene la intención de continuar el diálogo necesario, basado en el respeto mutuo y el cumplimiento de las normas", ha apostillado.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Exteriores de Rusia han asegurado en declaraciones concedidas a la agencia de noticias TASS que Moscú "responderá a la expulsión de estos diez diplomáticos", sin más detalles sobre el tipo de respuesta y sobre cuándo será adoptada.

Moscú ha respondido habitualmente a la expulsión de sus diplomáticos de diversos países, especialmente a raíz de la invasión de Ucrania --desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin--, con la expulsión de integrantes de las respectivas legaciones en su territorio.