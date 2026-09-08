Hungría/Rusia.- Hungría expulsa a diez diplomáticos de Rusia por llevar a cabo "actividades inaceptables"

Archivo - October 10, 2024, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the Republic of Hungary, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg, Russia. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Hungría ha anunciado este martes la expulsión de diez diplomáticos de Rusia por llevar a cabo "actividades inaceptables", antes de subrayar que este paso "protege la seguridad y la soberanía" del país europeo, sin que Moscú haya reaccionado por ahora a este paso por parte de Budapest.

La ministra de Exteriores húngara, Anita Orbán, ha señalado en un mensaje en redes sociales que el embajador ruso en Budapest ha sido informado de que "según la evaluación de las autoridades húngaras, diez miembros de la misión rusa han participado en actividades en Hungría inaceptables para los diplomáticos, según la Convención de Viena".

"La parte húngara ha reclamado a las personas en cuestión que abandonen Hungría", ha manifestado, al tiempo que ha destacado que esta medida "no implica la ruptura de relaciones diplomáticas con Rusia". "Hungría tiene la intención de continuar el diálogo necesario, basado en el respeto mutuo y el cumplimiento de las normas", ha apostillado.