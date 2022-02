El secretario para Iberoamérica apuesta por una reforma fiscal en la región para consolidar la democracia

Defiende también la necesidad de educación gratuita y de reformas institucionales

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández Trigo, ha defendido este martes la necesidad de que en América Latina se lleve a cabo una reforma tributaria con el fin de que los estados dispongan de más recursos para ofrecer servicios a la ciudadanía y contribuir con ello a la consolidación de la democracia.

Durante un acto en Casa de América, Fernández Trigo ha incidido en que el hecho de que "no haya tantas dictaduras militares como en los años 70" no debe ser motivo de complacencia puesto que si algo ha puesto de manifiesto la pandemia en la región es que existe una "gran insatisfacción" porque el Estado no cubre sus necesidades en materia de gasto social, pensiones o desempleo.

Además, ha añadido, existe la "convicción de que el poder judicial no funciona, está intervenido por determinados grupos de poder" por lo que la población "pierde la fe" cuando en una democracia "el elemento fundamental es que los derechos estén garantizados por el poder judicial".

Pese a las altas tasas de crecimiento en algunos países, hay un "problema de protección social", cuestión que ha atribuido al hecho de que en la región "los niveles de presión fiscal son muy bajos". "Una democracia que se precie para poder atender a sus ciudadanos tiene que tener unos índices de tributación y una hucha frente a la corrupción para que el dinero que se recauda no se malgaste", ha sostenido.

En este sentido, Fernández Trigo ha defendido la necesidad de "una reforma tributaria, porque de ahí sale todo", si bien ha reconocido que a las élites no parece interesarles y no están dispuestas a redistribuir la riqueza. Para que el Estado pueda brindar servicios "esos ingresos tienen que venir de la propia población pero obtenidos de una forma equitativa y progresiva", ha recalcado.

EDUCACIÓN FRENTE A LOS POPULISMOS

Asimismo, ha apostado también por una reforma educativa, que imponga la educación gratuita ya que esto tiene "un efecto multiplicador" y además del potencial de crecimiento conlleva una población "menos fácilmente manipulada o engañada". "Si hay que invertir en algo para transformar una sociedad es en educación", ha insistido, incidiendo en que "así se evitan los populismos y las soluciones fáciles".

América Latina también necesita "una reforma institucional en sentido amplio". "Con fiscalías y poderes judiciales serios, con una policía respetada creo que una democracia se ve garantizada de una forma mucho mayor" que solo apostando por los procesos electorales, ha valorado.

Por otra parte, Fernández Trigo ha defendido que hace falta una integración real en el continente. "Se abusa mucho del concepto integracionsita y muchas veces se hace poco por llegar a integraciones reales entre las economías y los sistemas políticos", ha lamentado, defendiendo que hay que trabajar en este ámbito para que no todo se limite a "declaraciones".

En este sentido, ha puesto como ejemplo a la Unión Europea. "Hoy en día en la UE es imposible la guerra" mientras que "durante generaciones salían los hijos a la guerra". "Hoy en día, a través de la integración económica parece imposible" que esto ocurra, ha resaltado.

HAY QUE APOYAR EL ESTADO DE DERECHO

Por su parte, el secretario general de IDEA-Internacional, Kevin Casas-Zamora, ha puesto el acento en que en América Latina "podemos hacer elecciones y las podemos hacer muy bien" pero en materia de Estado de Derecho los avances no han sido iguales.

"Las elecciones son la parte fácil y lo hemos logrado el problema es que si no se atienden los otros elementos (que configuran la democracia) es más fácil que el populismo autoritario asome su cabeza y termine debilitando y corrompiendo también el lado electoral de la democracia", ha prevenido.

"Si se quiere ayudar al proceso de construcción democrática, no solo en América Latina sino en general, presten más atención y dediquen más recursos a los tema del Estado de Derecho que a los temas electorales que son los fáciles y la gratificación inmediata", ha conminado.

Ambos han participado en la conversación 'Democracia y reconstrucción del contrato social en Iberoamérica', dentro del ciclo 'Diálogos con América Latina', organizado por Casa de América y la Fundación Carolina.