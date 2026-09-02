Iberoamérica pone el foco en la Innovación Pedagógica y el Liderazgo en Primera Infancia

Cartel del evento - Cedida

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Paraguay será sede del Seminario Iberoamericano "Liderazgo en Innovación Pedagógica en Primera Infancia" que reunirá a autoridades, especialistas y referentes de distintos países para compartir experiencias y conocimientos en la materia.

La agenda abordará los desafíos de la innovación curricular, el bienestar emocional, el desarrollo del lenguaje, el pensamiento lógico-matemático y presentará experiencias innovadoras desarrolladas en Paraguay y otros países de la región.

Además, el 16 y 17 de septiembre, Asunción acogerá la VII Reunión de la Red Iberoamericana de Administraciones Públicas para la Primera Infancia, que auspicia la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

¿Cómo innovar en las políticas y prácticas educativas para acompañar mejor a niñas y niños durante sus primeros años?

Este será el eje principal del Seminario Iberoamericano "Liderazgo en Innovación Pedagógica en Primera Infancia", que reunirá el próximo 16 de septiembre, en el Salón Presidencial del Hotel Guaraní de Asunción a autoridades, especialistas y referentes de distintos países de Iberoamérica.

El encuentro, impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) de Paraguay, con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), propone un espacio para compartir experiencias, conocimientos y perspectivas sobre la innovación pedagógica en los primeros años de vida de los niños.

La jornada, que podrá también seguirse vía streaming, presentará una mirada integral sobre la primera infancia, con una conferencia magistral sobre políticas públicas y liderazgo y mesas de diálogo que abordarán la actualización del currículo del nivel inicial, el bienestar emocional, la salud mental y la implementación de innovaciones para el desarrollo del lenguaje y del pensamiento lógico-matemático.

Uno de los ejes del encuentro pone en común experiencias que ya están generando respuestas desde distintos contextos iberoamericanos. La agenda contempla la participación de especialistas y representantes de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Honduras y Paraguay.

El debate también incorporará una dimensión especialmente relevante: la participación y los derechos de niñas y niños desde los primeros años. Una de las mesas del seminario estará dedicada a los sistemas de participación infantil, poniendo esta perspectiva en diálogo con las políticas y prácticas de primera infancia.

La realización del Seminario coincidirá además con la VII Reunión de la Red Iberoamericana de Administraciones Públicas para la Primera Infancia, integrada por los responsables de políticas en primera infancia de los países de la región, y auspiciada por la OEI. El encuentro se desarrollará los días 16 y 17 de septiembre en Asunción, y en él se compartirán experiencias de gestión pública, además se conocerán iniciativas paraguayas de atención integral y se avanzará en una hoja de ruta articulada para toda la región.

Acerca de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)

Bajo el lema "Hacemos que la cooperación suceda", la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Actualmente cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de la Secretaría General en Madrid. En 2024 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional "por su fructífera labor en la promoción del multilateralismo y por representar un importante puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica".