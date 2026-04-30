Iberoamérica tendrá una hoja de ruta para la convivencia democrática y educación en DD.HH

Presentación de la Hoja de Ruta de la convivencia democrática OEI - CEDIDA

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Iberoamérica contará con una *Hoja de Ruta por la Convivencia Democrática y la Educación en Derechos Humanos* que orientará acciones concretas para reforzar los sistemas de derechos humanos y promover una cultura democrática basada en la educación, la paz y la ciudadanía crítica. La iniciativa, liderada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), ha sido presentada este miércoles, 29 de abril, en la Casa de América de Madrid.

El documento es el resultado de un proceso de trabajo colectivo y multidisciplinar de lo que ya se conoce como el *Grupo de Ávila*, un selecto grupo de 25 expertos y expertas internacionales en derechos humanos, democracia y el sistema multilateral, procedentes de diversos ámbitos como la academia, organismos internacionales, sociedad civil y administraciones públicas. La propuesta se terminó de perfilar en una jornada de trabajo a puerta cerrada celebrada en Ávila, España, este martes 28 de abril, previo al acto público.

La presentación ha tenido lugar en el marco de un diálogo internacional impulsado por la OEI, a través de su Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad, y en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de España, coincidiendo con la conmemoración de los 50 años de España en libertad.

Mariano Jabonero ha celebrado la puesta en marcha de este *Grupo de Ávila* y ha señalado durante el acto que, en este contexto de polarización y fatiga, la región sigue siendo “vital”, con proyectos como los que se presentan en el Premio de Educación en DD.HH. ‘Óscar Arnulfo Romero’ de la OEI, que, tras seis ediciones exitosas, ponen en valor la capacidad de respuestas con proyectos concretos, con miles de docentes y estudiantes trabajando, un testimonio que nos hace estar orgullosos de Iberoamérica”. “Sin escuelas, la democracia está riesgo”, ha sentenciado.

Por su parte, Abelardo de la Rosa, secretario de Estado de Educación de España, ha subrayado que la educción, los derechos humanos y la democracia son “tres conceptos inseparables en la política actual” y ha señalado que la hoja de ruta que se está confeccionando “es muy oportuna y necesaria”, al tiempo que Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática de España, ha advertido de que “vivimos unos momentos preocupantes y graves, de cuestionamiento al orden internacional, por lo que la memoria es un antídoto natural”.

Durante el acto hubo también un breve coloquio con representantes de las iniciativas reconocidas este año con el Premio ‘Óscar Arnulfo Romero’ en su fase española: Fundació Escoles Garbí de Cataluña (ganadora), y Diaconía de Madrid y el Centro Público de Educación Especial San Cristóbal de Asturias (menciones especiales), en el que se compartieron experiencias, aprendizajes y buenas prácticas en educación en derechos humanos.

Una hoja de ruta respaldada por la experiencia

La *Hoja de Ruta por la Convivencia Democrática y la Educación en Derechos Humanos en Iberoamérica* plantea la necesidad de articular alianzas entre organismos internacionales, gobiernos, sector privado, sociedad civil y academia, con el fin de impulsar políticas públicas y acciones coordinadas que fortalezcan la convivencia democrática en la región.

Así, parte de un diagnóstico sobre el momento crítico que atraviesa el sistema internacional de derechos humanos. El documento advierte de una tendencia global de retroceso democrático vinculada a la fragmentación geopolítica, el debilitamiento del multilateralismo y el auge de discursos que cuestionan los valores universales. Asimismo, identifica factores estructurales que estarían en la base de esta crisis, como el aumento de la desigualdad, la precariedad generacional, la erosión del espacio público en entornos digitales y la creciente percepción de ineficacia de las instituciones democráticas.

Frente a este escenario, la hoja de ruta propone avanzar en acciones concretas como el impulso de la educación en derechos humanos y ciudadanía democrática, el abordaje crítico del ecosistema digital y la IA en la democracia, el fortalecimiento del *litigio estratégico*, la promoción de alianzas intersectoriales, incluyendo el fortalecimiento de la sociedad civil, y el fomento de la investigación e innovación como herramienta para reforzar la resiliencia democrática.

Han formado parte del grupo de trabajo de esta hoja de ruta expertos y autoridades provenientes de 10 países y de reconocidas organizaciones como Naciones Unidas, Unesco, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos o el Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio, además de entidades públicas y privadas y universidades, destacando nombres como Susie Alegre, Scott Parke Campbell, Almudena Cruz, Anna Dolidze, Carlos Ramón Fernández Liesa, Natalia Gherardi, José Antonio Guevara Bermúdez, José Luis Herrero Ansola, Cristina Mansilla Decesari; David Mathieson; Víctor Manuel Rodríguez Rescia, Fabián Omar Salvioli, Cecilia Barbieri, Mathias Bianchi, Camilla Croso, Luis Carlos Díaz; Elektra Lagos, Ondrej Liška, Andrés Malamud, Nikola Miloševski, Clara Ramírez Barat, Giaccomo Ugarell y Fernando Vallespín, además de Irune Aguirrezabal y Lina Cabezas, directora y especialista del Programa Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI, respectivamente.