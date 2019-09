Iberoamérica.- Venezuela insiste en convocar a los gobiernos de la región amazónica por los "devastadores" incendios

Publicado 27/08/2019 20:09:34 CET

El Gobierno de Venezuela ha reiterado este martes su invitación a los países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) para celebrar una "reunión extraordinaria" en la que se hable de los "devastadores incendios" que afectan a varios países de la región, tras un primer rechazo de los países críticos con el régimen de Nicolás Maduro.

Caracas planteó por primera vez este encuentro el 23 de agosto, con el objetivo de sentar juntos a los ministros de Exteriores de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, los ocho países que conforman la OTCA.

Sin embargo, el Gobierno de Venezuela denunció el desinterés de países miembros del Grupo de Lima por celebrar dicha reunión, "en una actitud absolutamente reprochable y mezquina". Aseguró --sin citarlos-- que varios países estaban anteponiendo su "obsesivo fundamentalimo ecológico" a su "obligación ética y legal".

El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, ha ratificado este martes en Twitter dicha convocatoria. "Los gobiernos de la región amazónica deben asumir con ética y responsabilidad la gestión y control del daños de los devastadores incendios", ha afirmado Arreaza, junto a una noticia en la que se alude al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Venezuela sí ha encontrado eco en Bolivia, donde el presidente, Evo Morales, también ha lamentado que no haya una reunión urgente de la OTCA. "Ustedes saben que el incendio no sólo es en la Chiquitanía, no sólo es en Bolivia, sino es en toda Sudamérica. Es regional y aquí debería haber una reunión de urgencia y lamentablemente no hemos recibido ninguna respuesta", ha criticado Morales en una entrevista.