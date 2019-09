Iglesias dice que el Rey no quiere otra vez "meses de inactividad" si se repiten elecciones

Publicado 17/09/2019 17:02:16 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este martes que el Rey le ha trasladado durante la reunión que han mantenido que, en caso de que haya nuevas elecciones en noviembre, "no puede haber meses de inactividad" y el ganador de las mismas tendrá que decidir "en una dirección o en otra".

En la rueda de prensa tras su cita con el Monarca en el marco de la ronda de contactos que mantiene Felipe VI con los líderes de cada formación, Iglesias ha revelado que el Rey cree que "los tiempos de negociación no pueden ser como estos", en relación a los más de cuatro meses que han pasado desde las elecciones generales de abril.

"Hay una cosa que me ha dicho --el Jefe del Estado-- y creo que lo piensan todos los españoles, y es que después de las elecciones de noviembre, si éstas se producen, los tiempos de negociación no pueden ser como estos, no puede ser que vayamos a semanas de no hacer nada, a meses de inactividad", ha indicado Iglesias.

A esto, el líder de Podemos ha añadido que tras las elecciones "tendrá que haber una decisión por parte del ganador en una dirección o en otra". Hilaba así Iglesias con su valoración de la oferta de abstención que Ciudadanos ha lanzado a última hora a Pedro Sánchez.

Durante su intervención, en repetidas ocasiones ha instado al dirigente socialista a que decida entre las dos opciones que tiene sobre la mesa: "La de izquierdas" que es el Gobierno de coalición con Podemos, o "la de derechas" que es la de Ciudadanos.