Ignacio González: "La misión de American Business Forum es hablar de lo que nos une"

Ignacio González CEO de American Business Forum - CEDIDA

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CEO de American Business Forum, Ignacio González, defiende el papel de los grandes foros internacionales para acercar el liderazgo a la sociedad y apuesta por la neutralidad como eje de una plataforma que aspira a convertirse en una referencia global desde Miami.

American Business Forum nació hace una década en Uruguay con el objetivo de reunir a líderes políticos y empresariales de América Latina. A día de hoy instalado en Miami y con dimensión internacional, el foro busca convertirse en un espacio global de diálogo entre empresarios, políticos, deportistas y referentes culturales. Su fundador y CEO, Ignacio González, explica en una entrevista con Europa Press cómo ha evolucionado el proyecto y cuales son los desafíos de una iniciativa que pone el foco en el liderazgo en un contexto marcado por la inteligencia artificial y la incertidumbre geopolítica.

González recuerda que, tras diez años de crecimiento en América Latina, llegó el momento de dar un salto internacional. “Empezamos a pensar en cómo pasar de ser el foro de líderes más grande de América Latina al foro de líderes más grande del mundo”, explica.

Ese proceso desembocó en el traslado a Miami, una ciudad que considera estratégica por concentrar grandes eventos deportivos, empresas tecnológicas y buena parte de la actividad política y económica internacional. “Miami se está convirtiendo en una de las grandes capitales del mundo”, afirma.

Con 34 años, el empresario atribuye el crecimiento de American Business Forum a la pasión por el proyecto y a la construcción de relaciones duraderas. “Es muy importante tener la visión que te apasiona porque esa pasión te permite trabajar incansablemente sin sentirlo como un trabajo”, sostiene.

A ello se suma la importancia de generar confianza y comprender las necesidades de cada uno de los participantes. Según explica, buena parte del éxito del foro ha consistido en “entender que podemos aportar al otro y cómo agregar valor desde nuestra plataforma”.

La idea de crear American Business Forum surgió tras realizar un programa de emprendimiento en la universidad estadounidense, Babson College. Allí detectó la ausencia de una gran foro de liderazgo en América Latina. Desde entonces, el encuentro ha evolucionado desde un espacio centrado en política y negocios hasta incorporar figuras del deporte, la cultura o el entretenimiento.

“Uno no aprende únicamente de personas que hacen lo mismo que uno, sino también de quienes vienen de mundos completamente diferentes”, señala, convencido de que esa diversidad enriquece el debate y permite trasladar experiencias entre distintos ámbitos.

El objetivo, añade, siempre ha sido acercar esas voces al conjunto de la sociedad. En un momento de aceleración tecnológica y cambios constantes, considera que la sociedad demanda más liderazgo antes los cambios tecnológicos. “La gente necesita claridad, necesita liderazgo y necesita saber cómo prepararse para el futuro”, afirma.

Tras conversar durante años con algunos de los principales empresarios, políticos y deportistas del mundo, González logró identificar varios rasgos comunes entre ellos. “Están enamorados de lo que hacen”, resume, al tiempo que descarta que el dinero dinero sea el único motor de quienes alcanzan posiciones de liderazgo. En su opinión, comparten una elevada competitividad, una visión de largo plazo y una fuerte capacidad para inspirar a otras personas.

“Si el mundo te escuchara durante una hora, ¿qué le dirías a la gente?”. Es la reflexión que dejan a los ponentes del American Business Forum antes de dar su discurso. El objetivo es que los mensajes sean claros, inspiradores y comprensibles para cualquier persona. “La misión de American Business Forum es hablar de lo que nos une”, afirma Ignacio González.

Sobre el impacto de la inteligencia artificial, González considera que los encuentros presenciales adquirirán todavía más relevancia. "Los espacios que congreguen a seres humanos van a ser más importantes que nunca", asegura, convencido de que la tecnología reforzará el valor de aquellas experiencias basadas en la interacción y las emociones compartidas.

De cara al futuro, adelantó que American Business Forum trabaja en una nueva marca internacional que permitirá ampliar el proyecto más allá de América y del ámbito empresarial para convertirse en una plataforma cultural de alcance global.

Ese crecimiento, subraya, mantendrá como principio fundamental la neutralidad. "Cuando buscas unir a la gente no puedes tener una opinión tomada. Tienes que ser absolutamente y radicalmente neutral", defiende.

Con esa filosofía, González aspira a que el foro siga reuniendo voces de diferentes sectores e ideologías sin tomar partido y que, dentro de unos años, pueda ser recordado como "la plataforma que unió al mundo cuando el mundo necesitaba estar unido más que nunca".