Illa enmarca su reunión con Puigdemont en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha enmarcado en la voluntad de "mandar un mensaje" de diálogo la reunión que mantendrá este martes con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas.

"Enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor, el que pone en marcha el coche. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo. Voy por eso", ha dicho en una entrevista este lunes en Catalunya Ràdio y TV3 recogida por Europa Press.

Ha afirmado que le hubiera gustado recibir a Puigdemont en el Palau de la Generalitat, pero que no es posible porque no se la ha aplicado la Ley de Amnistía, y ha concretado que la iniciativa del encuentro ha sido suya y que el expresidente aceptó.

"AHORA TOCA"

Preguntado por qué ahora es el momento de reunirse con él, ha manifestado que ya dijo que lo haría cuando tocara, y que "ahora toca".

"Me he visto con todos los expresidentes de la Generalitat, lo tenía pendiente. Y lo hago mañana", ha resumido, y preguntado por si ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre este encuentro, ha afirmado textualmente que ha hablado con quien tenía que hablar sobre esta cuestión.

INICIATIVA DE ILLA

Sobre las cuestiones que abordarán en el encuentro, ha descartado avanzar ningún tema por respeto a Puigdemont, y que su idea es reunirse con él, como ha hecho con el resto de expresidentes para los que tiene "aparte de diferencias políticas obvias, el máximo respeto".

También ha asegurado que la iniciativa para celebrar el encuentro ha sido suya: "Es una decisión que he tomado yo. Me corresponde tomarla a mí. A mí y al presidente Puigdemont, que hubiera podido decir: 'pues no'. Por tanto, para reunirnos y reunirnos mañana tomé la iniciativa yo, y el presidente Puigdemont también ha estado de acuerdo, y lo hacemos mañana".

PRIMER ENCUENTRO ENTRE AMBOS

El encuentro, anunciado este lunes por la Generalitat, se celebrará a puerta cerrada en la delegación del Govern ante la Unión Europea en la capital comunitaria a las 16.15 horas, y será el primer encuentro entre ambos dirigentes.

Desde su investidura como presidente, hace poco más de un año, Illa se había reunido, en sus primeros meses al frente del Govern, con los expresidentes Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès, pero no lo había hecho, hasta el momento, con Puigdemont.

El presidente había asegurado en los últimos meses que tenía la intención de reunirse con Puigdemont, pero no lo había hecho en sus dos viajes institucionales a Bruselas durante su primer año en el cargo, hecho que le valió el reproche de Puigdemont en noviembre.