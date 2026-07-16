Illa ve una buena noticia el aval a la amnistía y pide su aplicación "diligente e integral"

Salvador Illa - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado satisfecho este jueves con el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) y ha pedido su aplicación de forma "diligente e integral" y sin subterfugios.

"No hay ya vuelta de hoja: la Ley de Amnistía forma parte con todas las consecuencias de nuestro marco legal y, por tanto, su aplicación es de obligado cumplimiento. Ya no hay ninguna obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida la plena aplicación de la ley", ha dicho en una declaración institucional desde la Generalitat.

Ha afirmado que la amnistía es la voluntad de la "inmensa" mayoría de los catalanes y que la resolución abre un futuro de esperanza y liderazgo para Cataluña, además de ser una "muy buena noticia" para Cataluña, toda España y la democracia.

VE "NECESARIO HACER MEMORIA"

Illa considera "necesario hacer memoria" y ha recordado el recorrido de la Amnistía: la aprobación de la Ley en el Congreso en mayo del 2024, al aval del Tribunal Constitucional del pasado junio y el fallo del TJUE de este jueves.

El presidente ha añadido que las personas y los partidos afectados por la ley deben poder participar y contribuir al futuro de Cataluña "con los mismos derechos y los mismos deberes", un futuro en el que espera que todos los poderes públicos actúen con el mismo respeto y el mismo deber de servicio al interés general.

"Ahora hace falta que sigamos avanzando sobre la base de buscar lo que nos une de celebrar nuestra diversidad y de transformar nuestra pluralidad política en acuerdos a favor del progreso colectivo", ha dicho.

Illa ha añadido: "Nuestra voluntad de convivencia y nuestra esperanza de futuro son más fuertes que cualquier intento de retroceder a un pasado de división, de ruptura y de enfrentamiento".

FUTURO

Illa cree que Cataluña dice 'sí' al futuro con el 'sí' de Europa a la amnistía, y ha destacado que Cataluña lidera además en creación de empleo, captación de inversiones, construcción de vivienda pública, la mejora de las ayudas a la dependencia e investigación científica en España.

"Éste es el camino. Es así como Cataluña seguirá ejerciendo el liderazgo en todo lo que sea necesario: con responsabilidad, con valores, con solidaridad y con plena confianza".