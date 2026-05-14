Inaugura histórico congreso iberoamericano que impulsará la educación artística regional

Congreso - CEDIDA

BOGOTÁ 14 May. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, inició formalmente la agenda internacional y ministerial del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz, el primer encuentro en la historia que reúne 19 delegaciones de Iberoamérica en torno a acuerdos y trabajo colaborativo sobre este tema.

“Es la apuesta por posicionar una educación artística y cultural en la política pública, que lo hemos hecho en Colombia y que queremos que Iberoamérica sea un referente a nivel mundial, que Iberoamérica se lo diga al mundo, se lo diga al norte global, se lo diga al sur global también. Le diga que, en Latinoamérica, Iberoamérica, la potencia artística y cultural es toda la voluntad y toda la resistencia que han tenido nuestros pueblos para poder resistir a un relato y poder permanecer aún en la historia de su corta o larga existencia en este planeta”, señaló la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Yannai Kadamani Fonrodona.

Durante los próximos tres días, el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella reunirá a gobiernos, organismos multilaterales, academia, artistas y sociedad civil para fortalecer la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas de educación y formación artística y cultural en Iberoamérica.

“Hoy tendremos la oportunidad de discutir, dialogar, a partir de la perspectiva de diferentes países, con políticas estructuradas, sobre cómo se organizan los sistemas públicos en materia de educación artística y cultural”, aseguró Raphael Callou, director General de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

El Congreso busca dejar capacidades instaladas, acuerdos verificables y los siguientes productos:

1. Declaración de Bogotá: un acuerdo regional para posicionar la educación artística como derecho.

2. REDARTES: creación de la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural.

3. Hoja de ruta 2026 – 2028: acciones concretas para implementar en los países de Iberoamérica.

“Este día marca un día histórico en la región: se da el Congreso Iberoamericano de Educación Artística y Cultural con base en Bogotá. Quisiera resaltar el liderazgo de Colombia en este proceso a través del Ministerio, que ha buscado construir una ruta de integración iberoamericana, poniendo en la práctica lo que muchos denominamos diplomacia cultural”, agregó Enrique López Hurtado, encargado del Sector Cultura de la Unesco, para Centroamérica, Colombia y México.

Quienes deseen participar en el Congreso Artes para la Paz 2026, pueden inscribirse y revisar la programación completa en: https://www.mincultura.gov.co/despacho/congreso-artes-para-l... o conectarse a la transmisión oficial en el canal de Youtube del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Más sobre el Congreso

Más que un evento, este encuentro organizado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y con el apoyo de UNESCO, SEGIB, CAF, la OCDE, la Fundación Carolina y ACOFARTES, es un proceso regional de construcción colectiva, orientado a traducir consensos políticos en instrumentos concretos: marcos de política pública, acuerdos de cooperación, mecanismos de gobernanza y rutas de acción compartidas.

Su horizonte es consolidar la educación artística y cultural como un pilar del desarrollo humano, la paz, la cohesión social y la democracia cultural en la región.