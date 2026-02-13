Independentistas y nacionalistas volverán a plantar al Rey en el acto del Congreso por la Constitución de 1978

Archivo - El Rey Felipe (i) y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (d), en la tribuna del acto de jura de la Constitución ante las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, a 31 de octubre de 2023, en Madrid (España). La Princes - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los partidos independentistas de ERC, Junts y Bildu, así como los nacionalistas del PNV y el BNG volverán a plantar el próximo martes al Rey Felipe VI, que presidirá en el Congreso un acto para celebrar que la vigente Constitución de 1978 va a convertirse en la más longeva de la historia de España, según confirmaron a Europa Press fuentes de estas formaciones.

El acto institucional, que tendrá lugar en el Salón de Plenos de la Cámara Baja, se ha organizado para celebrar que la Constitución de 1978 va a superar en vigencia a la de la restauración borbónica del siglo XIX, que hasta ahora era la más duradera.

Además de los diputados y senadores, el Congreso invitará a otras figuras que fueron relevantes para alumbrar la Constitución de 1978, por lo que no se descarta la presencia de expresidentes del Gobierno o los padres vivos de la Constitución.

Quienes no acudirán a esta cita, como viene siendo costumbre siempre que un acto lo preside el Rey o hay una celebración relacionada con la Constitución, serán los diputados de ERC, Bildu, PNV, Junts y BNG.

NADA QUE CELEBRAR

En el PNV justifican su ausencia en que "la Carta Magna no fue apoyada mayoritariamente por la sociedad vasca" y que, por tanto, no tienen nada que celebrar, mientras que en Bildu alegan que no se sienten ni interpelados ni concernidos por una Constitución que niega los "derechos nacionales y sociales de Euskal Herria y ni reconocen ni otorgan legitimidad a la Casa del Rey.

De su lado, el BNG aduce que, como fuerza republicana, no respalda una institución que ha demostrado "con creces" ser "anacrónica y corrupta", y que tampoco van a homenajear a una Constitución que no reconoce a "Galiza como nación", que no garantiza plenamente el derecho de autodeterminación y que considera que el modelo territorial del Estado sigue siendo "centralista".

Los republicanos catalanes vienen excusando su 'plante' en que la Monarquía española es una institución "caduca y corrupta" que debería "desaparecer", mientras que Junts tampoco participarán porque, al contrario de lo que ocurría con la antigua Convergència i Unió (CiU), sus herederos rompieron todos los puentes con la Corona con el proceso independentista de 2017 y, especialmente, a raíz del discurso del Felipe VI tras el referéndum del 1 de octubre de ese año.

EXPOSICIÓN SOBRE CONSTITUCIONES

Según el programa, los Reyes llegarán poco antes de las 12.30 horas al patio de Floridablanca, donde ya le estará esperando la presidenta del Congreso, así como el presidente del Senado, Pedro Rollán. Tras los saludos de rigor, la comitiva oficial se dirigirá al hemiciclo, donde tomarán la palabra al Jefe del Estado y Armengol.

Al término de estas alocuciones, tantos las autoridades invitadas como los diputados y senadores podrán recorrer una exposición de fotografías sobre la Carta Magna de 1978 en el sótano del Palacio del Congreso, una muestra que ha estado organizada por el Ministerio de la Presidencia.