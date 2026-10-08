Detenido el portavoz del movimiento "las cucharachas" en plenas protestas contra la Comisión Electoral india

Archivo - September 7, 2026, India: Cockroach Janta Party leaders Saurav Das, Ratna Singh, Deepak Baliyan and Balkrishna Shukla address a press conference on the Satya Niketan tragedy at the party office on Hailey Road in New Delhi on Monday. - Vishal Kapoor / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades indias han detenido este jueves en su domicilio al portavoz y dirigente del Partido Popular de la Cucaracha (CJP), Deepak Baliyan, según ha denunciado el movimiento juvenil, que ha ganado fuerza durante las protestas de este año, primero contra el ministro de Educación y después contra el jefe de la Comisión Electoral del país.

"El codirector de la Organización Nacional del CJP, Deepak Baliyan, ha sido detenido en su domicilio y está siendo trasladado a la comisaría. ¿Nos encaminamos hacia otro estado de excepción?", se ha interrogado el movimiento, cuyo nombre parodia al partido del Gobierno indio en sus redes sociales, sin dar más detalles.

Horas más tarde, el CJP ha denunciado que Baliyan "habría sido arrastrado, golpeado y detenido por la Policía de Rajastán, y trasladado a un lugar desconocido". "Esta es la cara absolutamente dictatorial de este Gobierno", ha aseverado, difundiendo además un vídeo de lo que parece la detención del portavoz por parte de las fuerzas de seguridad indias.

El anuncio se produce en medio de las protestas de los últimos días contra el jefe de la Comisión Electoral india, Gyanesh Kumar, acusado de intentar manipular el padrón electoral para favorecer al partido del primer ministro, Narendra Modi.

Las manifestaciones, que exigen la dimisión de Kumar, fueron impulsadas precisamente por este colectivo juvenil, encabezado por asambleas de estudiantes, que ha logrado un enorme peso social durante este año hasta llegar a forzar incluso este pasado verano la dimisión del ministro de Educación del país tras un escándalo de filtraciones de exámenes.