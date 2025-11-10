Mueren ocho personas por una explosión en un vehículo cerca del Fuerte Rojo de Nueva Delhi, India

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto y una veintena más han resultado heridas este lunes como consecuencia de la explosión de un vehículo cerca de la estación de metro ubicada en las inmediaciones del emblemático Fuerte Rojo de la capital de India, Nueva Delhi, un área densamente poblada.

"Ocho personas han muerto antes de llegar al hospital", han dicho fuentes del Hospital Lok Nayak Jai Prakash Narayan a la agencia india de noticias ANI. "Hay tres heridos en estado grave. Uno está estable", han señalado, sin más datos al respecto. La explosión ha causado además daños materiales en la zona.

La Policía ha enviado ya un equipo de operaciones especiales para analizar la situación en el lugar, ubicado cerca de una de las puertas de la estación de metro Fuerte Rojo. El lugar es un importante emplazamiento turístico de la capital de India y recibe a decenas de visitantes cada día.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha lamentado lo ocurrido y ha enviado sus condolencias a las víctimas, del mismo modo que ha deseado la pronta recuperación a los varios heridos de la fuerte explosión.

"Las autoridades están brindando asistencia a los afectados. He revisado la situación con el ministro del Interior, Amit Shah, y otros funcionarios", ha contado el primer ministro indio en su perfil de X.

Las autoridades han decretado el estado de alerta máxima en Nueva Delhi, una medida que han seguido otros territorios vecinos de la capital, como es el caso del estado de Uttar Pradesh, donde se ha reforzado la seguridad en zonas sensibles, como espacios religiosos muy concurridos.